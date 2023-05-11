　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

頸部以上靠醫美、腰部以下靠塑崩

▲▼塑崩褲,石墨烯,氣動版。（圖／宏睿提供）

【企劃特輯】

各大媒體上都看得到美麗女明星的醫美廣告，的確，臉上的青春可以靠醫美療程達到「與時光逆行」的效果，不過會讓年齡露餡的不只有臉，下半身的「鬆弛感」一樣會讓女人透露歲月的痕跡；都是顯老的元凶；想要有青春感，不只上面的「顏值」要顧、下面的「線條」也要顧，才能面面俱到。

▲▼塑崩褲,石墨烯,氣動版。（圖／宏睿提供）

下半身逆齡　才配得上妳年輕的臉

進入熟齡階段，下半身或多或少都會出現走山的狀況，不過這是可以藉由穿搭來「隱惡揚善」、「化腐朽為神奇」；面對即將來臨的夏天，時尚穿搭達人分享：下半身身形比較鬆弛、福態的女性，可以靠著「塑崩褲」、「塑崩褲裙」去修改線條、調整體型，讓下半身變得更有青春感，才配得上年輕的臉！

▲▼塑崩褲,石墨烯,氣動版。（圖／宏睿提供）

▲二代塑崩褲塑形效果卓越，新版氣動褲更是全面升級。（圖／胖胖的阿君君提供）

不腫胖、不悶熱、不老氣！大咖女星一次買十件

賣出超過百萬件的「塑崩褲」，據統計每十個台灣女性就有一位穿過，國內以身材姣好聞名的大咖女主持人就一次購入十件，讓塑崩褲聲名大噪；平民價格的PP石墨烯塑崩褲，塑形效果完勝訂製款的萬元塑身褲，加上有「石墨烯」材質加持，穿上就能達到慢跑的微循環效果，更是維持體態的機能褲。

▲▼塑崩褲,石墨烯,氣動版。（圖／宏睿提供）

▲▼塑崩褲,石墨烯,氣動版。（圖／宏睿提供）

夏天穿也很涼！新版「塑崩褲氣動版」穿比不穿更涼

為了讓炎夏也能無熱感的「塑身繃脂」，研發單位更開發出「氣動版」塑崩褲，涼爽不悶熱，夏天越穿越涼爽，不少穿過氣動版的女性直說：「新款的塑崩褲穿了像沒穿、下半身有涼涼的感覺。」業者表示：這種科技「氣動紗」是最新的溫控材質，當氣動紗感應到體溫、濕氣升高，纖維會自動伸展、打開氣孔，排出熱氣，就算夏天也能有春天的涼感。

▲▼塑崩褲,石墨烯,氣動版。（圖／宏睿提供）

塑崩褲超顯瘦、褲裙增加青春感

今夏，除了全面升級為氣動紗材質，PP還推出「女版褲裙塑崩褲」，穿起來更有青春感，也讓比較不敢顯露臀部線條的女性，有更多元的選擇。不管是塑崩褲，或是塑崩褲裙，一樣都是不分SIZE、22~46腰都能穿，不管妳的體型像嬌小的吳淡如，或是豐腴的林美秀，通通穿得下。另外，也提醒消費者，市面上開始出現不少中國製石墨烯褲；經媒體實測，台灣製造的「PP石墨烯塑崩褲」採用專利機台製作，是唯一「一體成形」的石墨烯褲，不論是伸縮度、塑型力、服貼度、舒適度都比中國製的品質更好，選擇時一定要認明製造地。

全新氣動紗　夏天穿也很涼的「PP石墨烯塑崩褲-氣動版」哪裡買?
●PP石墨烯官網優惠組：https://ppweb.tw/aj8jk
● 東森購物網特惠組: https://chshop.work/PvmAj
●各大阿瘦皮鞋門市：https://www.aso.com.tw/Store/
●PP石墨烯LINE官方帳號：https://line.me/ti/p/@353xwgrr
●心動專線：0800-005-133、0800-520-367
●實體門市地址：新北市蘆洲區民族路445號1樓、台南市永康區中華路12號14樓-1
 

ET快訊
快訊／柯瑞猛砍27分！　勇士奪關鍵勝續命
關鍵50秒！「3乘客走進中捷車廂」她卻站原地
快訊／士林狂飆120km輾斃騎士！　肇事男下場出爐
中捷說13秒太急促！　鄉民「重看時間序」點出1關鍵
LIVE／魂斷中捷女教授母慟一命換一命　小甜甜謝忻互撕！狗死
粉塵散開才知事情大條！　中捷曝：隨車員情緒激動
天后闆妹捲假包事件　直播回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

刷三觀？「塑崩褲」帶動夏季長褲風

頸部以上靠醫美、腰部以下靠塑崩

周末小確幸快看！　超商連3天「霜淇淋買1送1」口味任選

慈濟57周年　東購感恩志工會員專屬優惠送不停

台灣水果苗最大供應中心永靖推農村遊　首創三合院古蹟光雕秀

【廣編】統一玲廊滿藝線上藝廊W TAIPEI微醺藝術分享　邀藝術家說故事

牙膏、濕紙巾限時買1送1！　全台通路最新「激省優惠」懶人包

快訊／4.2萬人注意！　「好市多A肝莓補償方案」出爐了

【廣編】從體育盛事看串流影音廣告資源板塊流動　觀影環境、受眾數據分散成新挑戰

【廣編】下班回家上班 ! 超高工時、晶亮危機成為職場媽媽隱憂　白蘭氏「健康」神應援

高空吊臂墜落貫穿中捷　1人當場死亡多人送醫

超狂！陸男用麻將求婚　女友感動落淚又笑出聲

超狂婚禮！王力宏、陶喆合體獻唱新人　小S.賈永婕致詞..王思佳全身香奈兒露面

「吊臂砸中捷」乘客拍慘況　回憶經過喊：手都在發抖

外籍師目睹吊臂掉落瞬間　「不懂為何列車還繼續開」

《車貞淑》爸爸外遇全家抓包　兒子聽到私生女...衝廁所吐了

楊丞琳被笑「跳舞表情猙獰」　首度反擊：你們是外行人！

吊臂掉落畫面曝光！　30層樓高墜落再「砸中車廂」釀1死(更)

北漂圓星夢！　八點檔夯劇臨演月花7500元寄生網咖

台中吊臂墜落

頸部以上靠醫美、腰部以下靠塑崩

周末小確幸快看！　超商連3天「霜淇淋買1送1」口味任選

慈濟57周年　東購感恩志工會員專屬優惠送不停

台灣水果苗最大供應中心永靖推農村遊　首創三合院古蹟光雕秀

【廣編】統一玲廊滿藝線上藝廊W TAIPEI微醺藝術分享　邀藝術家說故事

牙膏、濕紙巾限時買1送1！　全台通路最新「激省優惠」懶人包

快訊／4.2萬人注意！　「好市多A肝莓補償方案」出爐了

【廣編】從體育盛事看串流影音廣告資源板塊流動　觀影環境、受眾數據分散成新挑戰

【廣編】下班回家上班 ! 超高工時、晶亮危機成為職場媽媽隱憂　白蘭氏「健康」神應援

【廣編】百大品牌求解「影音廣告如何讓更多人看到、看完？」　OneAD：數據驅動的跨平台串流影音廣告是關鍵

建案吊臂砸中捷鐵軌致死亡意外　行政院：軌道周邊工程要整體盤點

好市多檢討報告已送食藥署！　吳秀梅：資料不完整要求2週內補件

何超蓮新婚1月飄孕味！　慶生「穿吊帶褲遮肚」…網狂賀：一臉孕相

hito典禮「3王3后」超狂卡司曝光！　林俊傑、田馥甄、老蕭全來了

「517挺侯大會」是布達授證典禮　新北警澄清：2019年就辦過

宣明智為郭台銘再辦「挺郭宴3.0」！改邀藍中常委　時間、地點曝

葉文凌／美總統候選人波頓的肩膀怎麼了

展雲董座吸金182億落跑通緝　2律師出意見書「掛保證」遭起訴

快帶媽媽來！爽玩樂園「只要199元」　1職業出示工作證99元

兄弟撤換助總惹眾怒！近7千人次按怒　球迷建議停辦阪神日

消費熱門新聞

只有3天！超商3款咖啡飲品買1送1

「好市多A肝莓補償方案」出爐！

卡在廁所出不來？來一瓶擺脫久坐腸胃煩惱

知名度第一「日式醬油」竟然300多歲了！

麥當勞「5大品項買1送1」限時1天刮

超商限量販售「日本2款人氣蛋糕」

超商今天美式、拿鐵買6送6！

口味任選！超商連3天霜淇淋買1送1

缺蛋危機補充蛋白質的族群怎麼辦

超商獨家賣「融心雪餅」爆滿滿冰淇淋

只有3天！超商大杯美式「下殺15元」

超商連3天特濃拿鐵、抹茶拿鐵買1送1

SUBWAY星絕配造福選擇障礙患者

全台通路「激省優惠」懶人包

更多熱門

相關新聞

刷三觀「塑崩褲」帶動夏季長褲風

刷三觀「塑崩褲」帶動夏季長褲風

『夏天穿長褲？有沒有搞錯！』今年夏天讓人跌破眼鏡，「九分褲長」的「黑色塑崩褲」和「塑崩褲裙」竟然一周賣出五萬件，連兩件式「男版塑崩褲」也一度賣到缺貨…

大牌男星當設計顧問催男版塑崩褲

大牌男星當設計顧問催男版塑崩褲

國民美人褲出爐！台灣每十個女生、就有一個穿它

國民美人褲出爐！台灣每十個女生、就有一個穿它

潮人都知道的「撞色褲」讓身型更加分！

潮人都知道的「撞色褲」讓身型更加分！

擺脫安眠藥！NASA認證能解決失眠問題的床墊

擺脫安眠藥！NASA認證能解決失眠問題的床墊

關鍵字：

塑崩褲石墨烯氣動版

讀者迴響

熱門新聞

開獎！Mr.Beast公布10位30萬得主

小甜甜閨蜜正式決裂！謝忻深夜火大開撕

「媽媽部落客」輕生離世享年47歲

桃園驚傳虐嬰！護理師猛搥病童嗆死白目

謝忻、小甜甜開撕！

中捷公布「車廂內部監視器」！撞擊瞬間粉塵狂炸

二伯說話蔡波能都回「蛤！」　就醫才知「失聰危機」動手術

《全明星》女星「陽台激吻撫摸」

即／新北行刑式槍決！24歲男「後腦被轟出大洞」

謝忻公開「心結內幕」扯出愷樂

快訊／大S證實婚禮4天前「寶寶胎死腹中」

四海幫前幫主「弟哥」辭世　享壽69歲

中捷保全「舉手攔不住」　隨車員錯過煞停時機

《全明星》艾薇認愛吳霏！

妹子訂完位「我姓雙木林」！店員全聽成1字尷尬了

更多

最夯影音

更多
高空吊臂墜落貫穿中捷　1人當場死亡多人送醫

高空吊臂墜落貫穿中捷　1人當場死亡多人送醫
超狂！陸男用麻將求婚　女友感動落淚又笑出聲

超狂！陸男用麻將求婚　女友感動落淚又笑出聲

超狂婚禮！王力宏、陶喆合體獻唱新人　小S.賈永婕致詞..王思佳全身香奈兒露面

超狂婚禮！王力宏、陶喆合體獻唱新人　小S.賈永婕致詞..王思佳全身香奈兒露面

「吊臂砸中捷」乘客拍慘況　回憶經過喊：手都在發抖

「吊臂砸中捷」乘客拍慘況　回憶經過喊：手都在發抖

外籍師目睹吊臂掉落瞬間　「不懂為何列車還繼續開」

外籍師目睹吊臂掉落瞬間　「不懂為何列車還繼續開」

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面