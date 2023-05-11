頸部以上靠醫美、腰部以下靠塑崩

【企劃特輯】

各大媒體上都看得到美麗女明星的醫美廣告，的確，臉上的青春可以靠醫美療程達到「與時光逆行」的效果，不過會讓年齡露餡的不只有臉，下半身的「鬆弛感」一樣會讓女人透露歲月的痕跡；都是顯老的元凶；想要有青春感，不只上面的「顏值」要顧、下面的「線條」也要顧，才能面面俱到。

下半身逆齡 才配得上妳年輕的臉

進入熟齡階段，下半身或多或少都會出現走山的狀況，不過這是可以藉由穿搭來「隱惡揚善」、「化腐朽為神奇」；面對即將來臨的夏天，時尚穿搭達人分享：下半身身形比較鬆弛、福態的女性，可以靠著「塑崩褲」、「塑崩褲裙」去修改線條、調整體型，讓下半身變得更有青春感，才配得上年輕的臉！

▲二代塑崩褲塑形效果卓越，新版氣動褲更是全面升級。（圖／胖胖的阿君君提供）



不腫胖、不悶熱、不老氣！大咖女星一次買十件

賣出超過百萬件的「塑崩褲」，據統計每十個台灣女性就有一位穿過，國內以身材姣好聞名的大咖女主持人就一次購入十件，讓塑崩褲聲名大噪；平民價格的PP石墨烯塑崩褲，塑形效果完勝訂製款的萬元塑身褲，加上有「石墨烯」材質加持，穿上就能達到慢跑的微循環效果，更是維持體態的機能褲。

夏天穿也很涼！新版「塑崩褲氣動版」穿比不穿更涼

為了讓炎夏也能無熱感的「塑身繃脂」，研發單位更開發出「氣動版」塑崩褲，涼爽不悶熱，夏天越穿越涼爽，不少穿過氣動版的女性直說：「新款的塑崩褲穿了像沒穿、下半身有涼涼的感覺。」業者表示：這種科技「氣動紗」是最新的溫控材質，當氣動紗感應到體溫、濕氣升高，纖維會自動伸展、打開氣孔，排出熱氣，就算夏天也能有春天的涼感。

塑崩褲超顯瘦、褲裙增加青春感

今夏，除了全面升級為氣動紗材質，PP還推出「女版褲裙塑崩褲」，穿起來更有青春感，也讓比較不敢顯露臀部線條的女性，有更多元的選擇。不管是塑崩褲，或是塑崩褲裙，一樣都是不分SIZE、22~46腰都能穿，不管妳的體型像嬌小的吳淡如，或是豐腴的林美秀，通通穿得下。另外，也提醒消費者，市面上開始出現不少中國製石墨烯褲；經媒體實測，台灣製造的「PP石墨烯塑崩褲」採用專利機台製作，是唯一「一體成形」的石墨烯褲，不論是伸縮度、塑型力、服貼度、舒適度都比中國製的品質更好，選擇時一定要認明製造地。

全新氣動紗 夏天穿也很涼的「PP石墨烯塑崩褲-氣動版」哪裡買?

●PP石墨烯官網優惠組：https://ppweb.tw/aj8jk

● 東森購物網特惠組: https://chshop.work/PvmAj

●各大阿瘦皮鞋門市：https://www.aso.com.tw/Store/

●PP石墨烯LINE官方帳號：https://line.me/ti/p/@353xwgrr

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