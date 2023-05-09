刷三觀？「塑崩褲」帶動夏季長褲風

【企劃特輯】

『夏天穿長褲？有沒有搞錯！』今年夏天讓人跌破眼鏡，「九分褲長」的「黑色塑崩褲」和「塑崩褲裙」竟然一周賣出五萬件，連兩件式「男版塑崩褲」也一度賣到缺貨…

研究台灣紡織業的學者分析：『現在織品技術相當進化，研發單位已經開發出新型「氣動紗」，穿上後可以比不穿更涼，加上塑崩褲本身就有很好的塑身效果，九分褲還可以讓腿部避免紫外線直接曝曬，又涼感、又塑身、又抗曬，這就是塑崩褲能大賣的原因。』

「涼感、塑身、又抗曬」夏季衣櫃必備款

如果問今年夏天一定要入手的衣物，高人氣的「PP石墨烯塑崩褲」被穿搭達人票選為第一名的「衣櫃必備款」；顛覆以往夏天一定要穿短褲、短裙的邏輯，「夏天穿也很涼」的塑崩褲氣動版，將最新的氣動紗，導入石墨烯塑崩褲，這種科技溫控材質，當感應到體溫升高、濕氣增加時，氣動紗纖維會自動打開氣孔，排出內部的濕氣熱氣，達到降溫的優異效果。

「不腫、不悶、不老氣！」 下半身更有型

賣出超過百萬件的「塑崩褲」，據統計每十個台灣女性就有一位穿過，國內以身材姣好聞名的大咖女主持人就一次購入十件，讓塑崩褲聲名大噪；只要平民價的PP石墨烯塑崩褲，塑形效果完勝訂製款的萬元塑身褲，加上有「石墨烯」材質加持，含遠紅外線能量穿上就能達到慢跑的微循環效果，更是維持體態的機能褲；這款主打「夏天穿也很涼」的氣動版塑崩褲，更是打中消費者的心，讓夏天穿長褲變成一件合理的事。

江宏恩、林美秀、吳淡如一王兩后代言 狂掃主婦圈

除了全面升級為氣動紗材質，今年夏天PP還推出「女版褲裙塑崩褲」、「男版塑崩褲」；分別找來林美秀、吳淡如、江宏恩三位大咖代言，江宏恩更直接參予男版塑崩褲的開發，跨足服裝設計領域，許多主婦更是衝著偶像，訂購男版塑崩褲給老公、兒子穿；有忠實粉絲表示：塑崩褲不管是男版、女版，褲子或褲裙，塑崩褲全系列一樣是不分SIZE，各種體型、腰圍腰都能穿，買給兒子、老公也不用擔心SIZE問題。

全新氣動紗 夏天穿也很涼的「PP石墨烯塑崩褲-氣動版」哪裡買?

●PP石墨烯官網優惠組：https://ppweb.tw/aj8hX

●momo購物網特惠組：https://chshop.work/Cpuyc

●各大阿瘦皮鞋門市：https://www.aso.com.tw/Store/

●PP石墨烯LINE官方帳號：https://line.me/ti/p/@353xwgrr

●心動專線：0800-005-133、0800-520-367

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