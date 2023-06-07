廣場舞新氣象！婆媽掀起換褲潮

【企劃特輯】

夏天對於「腿庫女」來說，如何挑選褲子就是一門技術活兒！穿著悶熱不透氣的牛仔褲，下半身就跟蒸籠般熱氣直冒坐立難安，但短褲又會暴露粗壯肥美的雙腿，上班也會顯得不夠正式。這時不妨換穿全球熱銷百萬條、素有「大媽褲」之稱的「石墨烯塑崩褲-氣動版」，不僅舒適涼爽又可修飾身型，還能提升循環、增加代謝，日常、上班、運動、甚至睡覺都可穿，也難怪這波「換褲潮」從年輕族群一路燒到婆媽圈，更讓許多網友笑說「跟著婆媽買東西就對了！」

一王兩后代言！全新「氣動紗」科技，夏天穿也很涼

由林美秀、吳淡如、江宏恩代言的「石墨烯塑崩褲-氣動版」，為何成為「人手一條」的國民褲？原因就是「再熱的天都穿得住」，大大顛覆夏天就只能穿短褲的刻板印象！原理就是以石墨烯當基底，加入全新智能「氣動紗」科技，能自動感應人體溫度，當體溫上升、濕氣增加時，氣動紗纖維會打開氣孔，排出熱氣與濕氣，進而達到降溫效果，所以即使是頂著38度高溫到市場買菜、或與鄰居一起大跳廣場舞，也不會有悶熱又黏TT的感受，就這樣口耳相傳開來，路上放眼望去大家都不約而同換上塑崩褲了！

妳的困擾它都懂！重點加壓按摩，穿上立刻小一吋！

許多女生都覺得下半身、腰腹特別難瘦，不管是努力運動或痛苦斷食，都依舊呈現「酪梨形」，其實只要換上「石墨烯塑崩褲-氣動版」，不僅能讓妳視覺立刻小一吋，長期穿更能有「燃脂」效果！主要是因為它的獨家「塑崩織法」，大腿前側延伸拉提，讓腿看起來更修長；大腿後側雕塑加壓，讓臀部上推超性感；後小腿點狀按摩加壓設計，長時間站立也不會腿酸腳麻；腰腹有雙層羅紋加壓，能將小腹收起更平坦；而石墨烯所發射的遠紅外波再加上兩側「六角蜂巢織法」，從大腿衍生至腳踝，就像是有人一直幫你按摩，只要穿著就能幫助身體循環，告別阻塞，也難怪穿過的人都表示「覺得大腿更緊實」、「小腹真的有消」、「穿出鉛筆腿不是夢！」效果好到回購率幾乎是百分之兩百！

不只女孩婆媽瘋搶！連男生大叔也悄悄換上！

熱到讓人融化的夏天，今年男生們也可以跟女生一樣享受「涼涼」了！因為「石墨烯塑崩褲-氣動版」特別推出男款啦！戲劇一哥江宏恩更直接參與產品開發，他表示夏天穿長褲對男生而言是「蛋蛋的哀傷」，尤其運動時，彈性透氣都不好的褲子對下半身而言真的很煎熬！而塑崩褲整件採用高彈性全螺紋設計、並搭配各部位加壓織法，彈力及回塑性都超好，就算運動到大爆汗也能維持涼爽感，更能舒緩肌肉壓力，讓他不禁大力推薦「從22~46腰都可穿！最棒的塑崩褲當之無愧！」

誰穿都很涼！幫你把肉肉都定位好！

「石墨烯塑崩褲-氣動版」共有女款褲群、女款九分褲、男款三種，怎麼搭都好看，休閒時可以當legging，上班時可搭配長版襯衫及跟鞋一樣穿出時尚感，更重要的是不分尺寸，不管是紙片人或厚片女22~46腰都能搞定，還可讓腿部避免紫外線曝曬，涼感、塑身、防曬，一件擁有三好處也難怪能大賣到一度缺貨呢！女性同胞也趕緊買給老公、兒子穿，讓夏天穿長褲變成「最舒服的事」，輕鬆get清爽時髦又顯瘦的look吧！

穿上就涼涼！全球熱銷的「石墨烯塑崩褲-氣動版」哪裡買?

●PP石墨烯官網優惠組：https://ppweb.tw/aj8m8

●東森購物網特惠組：https://chshop.work/fjJG2

●各大阿瘦皮鞋門市：https://www.aso.com.tw/Store/

●PP石墨烯LINE官方帳號：https://line.me/ti/p/@353xwgrr

●心動專線：0800-005-133、0800-520-367

●實體門市：新北市蘆洲區民族路445號1樓、台南市永康區中華路12號14樓-1號