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快訊／委外檢驗機器「當機」！　新北12名幼兒尿液結果今難產

▲新北私立幼兒園餵毒案，洪姓教師訊後請回。（圖／記者戴上容翻攝）

▲新北私立幼兒園餵毒案，洪姓教師訊後請回。（圖／記者戴上容翻攝）

記者嚴云岑／台北報導

新北幼兒園餵食巴比妥案未歇，原定今（12）日晚公布餘下12名孩童尿液檢查結果，但醫福會執行長林慶豐表示，因委外檢驗機構機器當機，要等到明天上午才會收到結果，屆時會一併對外公布。

新北市幼兒園案共有26名孩童透過尿液檢驗苯巴比妥殘留，昨日已有14人驗出陰性，餘下12人檢驗中。林慶豐昨指出，26名學童都沒有特別狀況，但有2位有失眠、焦慮和易怒，會再持續觀察，後續也會請兒童精神科和心理師評估。

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林慶豐提到，尿液檢驗需要做精細的定量檢驗，由部立台北醫院委外檢測，但因近期檢體量過大，導致機器當機，需要明天早上才有結果。

幼兒園案延燒數日來也衍伸出案外案，有醫師分析腸胃藥、止咳藥中可能含有苯巴比妥。對此，中華民國基層醫療協會表示，單方的巴比妥鹽是三級管制藥品，若病人不屬於癲癇類的神經疾病，醫師絕對不可能開給兒童服用，呼籲各界切勿妄自揣測，以免造成大眾恐慌。

食藥署表示，國內現有巴比妥鹽類藥品許可證共計15張，第四級管制藥品共有6張許可證，適應症為癲癇。一般藥品則有9張，主要為含有苯巴比妥成分複方藥品，其中6張屬腸胃用藥、2張為呼吸道用藥，1張為癲癇用藥，均為處方用藥，需要醫師開立方可使用。

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