巴比妥「驗毛髮」31童家長有意願！衛福部曝「尿檢全陰」可能原因

▲新北餵藥幼兒園尿液檢驗，醫福會執行長林慶豐6/13說明報告結果。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

新北幼兒園12名孩童尿液檢驗結果出爐！目前送驗的26人是陰性，但昨日新增1名孩童就醫，結果最快2天後公布。醫福會執行長林慶豐表示，衛福部自6/8成立專線以來，共接獲96通諮詢電話，其中有31位家長關心毛髮檢測事宜，均已留下電話，未來將轉交有能力檢測單位做檢測。

新北市幼兒園案共有27名孩童透過尿液檢驗苯巴比妥殘留，送驗26名孩童均為陰性，另新增1名就醫孩童檢驗中。林慶豐昨指出，26名學童都沒有特別狀況，但有2位有失眠、焦慮和易怒，會再持續觀察，後續也會請兒童精神科和心理師評估。

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林慶豐表示，檢驗結果為陰性「跟我們預設的差不多」，可能因為巴比妥已過了半衰期，在體內代謝、排洩掉了。部立台北醫院會持續提供單一窗口，幫相關事件就醫孩童減免就醫、掛號與診察費，希望孩子能健康長大。

截至目前為止，共有31名幼童家長希望進行毛髮檢測，林慶豐表示，台灣僅有中山附醫、台北榮總、法務部調查局3處可進行毛髮檢測，但檢測方法開發需要3個月，衛福部已留下家長電話，會盡快轉介有能力檢測單位做檢測。