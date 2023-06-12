新北幼兒園餵藥案掀恐慌　教育部發函各縣市促督導「用藥安全」

▲教育部發函各縣市教育局促督導幼兒園用藥安全。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

新北市板橋區某幼兒園發生幼兒遭餵食藥物，有8名幼童體內驗出「巴比妥」及「苯二氮平類」等藥物反應，引發全台關注。教育部國教署今（12日）發函各縣市教育局，要求確實督導轄內公私立幼兒園幼兒用藥安全並落實稽查，幼兒園應訂立託藥措施，若有違法用藥情事，須依規定在24小時內完成通報。

教育部函文指出，依「幼兒教保及照顧服務實施準則」規定，為確保幼兒用藥安全，幼兒園應訂立託藥措施，包括託藥制度、託藥程序及用藥注意事項等，要求各縣市教育局確實督導轄內教保服務機構依規定辦理，並告知幼兒父母、監護人等或實際照顧幼兒者。

[廣告]請繼續往下閱讀...

教育部說明，教保人員受幼兒的父母、監護人或實際照顧幼兒者委託協助幼兒用藥，應以醫療機構所開立的藥品為限，且用藥途徑不得以侵入方式為之；此外，教保人員協助幼兒用藥時，應確實核對藥品、藥袋的記載，並依所載方式用藥，幼兒園若無受到委託，勿私自提供幼兒藥品。

教育部也提醒各縣市教育局，若接獲有違法提供幼兒用藥情事，應要求教保服務機構務依緊急事件處理機制，依「幼兒教育及照顧法」第30條及「教保服務人員條例」第33條規定，於24小時內完成通報，並立即啟動後續調查處理及提供必要協助，以維護幼兒權益。同時也要加強提升教保人員安全教育知能，將用藥安全觀念融入教保活動課程。