快訊／新北12名幼兒尿液檢驗結果出爐！就醫人數來到27人

▲新北餵藥幼兒園尿液檢驗，醫福會執行長林慶豐6/13說明報告結果。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

新北幼兒園餵食巴比妥案未歇，醫福會今（13）日公布12名孩童尿液檢驗結果，結果都是陰性，顯示並無毒物反應。另新增1名就醫孩童，總就醫人數來到27人，尿液檢驗結果最快2天後出爐。

新北市幼兒園案共有27名孩童透過尿液檢驗苯巴比妥殘留，昨日已有14人驗出陰性，餘下12人檢驗中。林慶豐昨指出，26名學童都沒有特別狀況，但有2位有失眠、焦慮和易怒，會再持續觀察，後續也會請兒童精神科和心理師評估。

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醫福會原定昨晚公布餘下12名孩童尿液檢查結果，但執行長林慶豐表示，尿液檢驗需要做精細的定量檢驗，由部立台北醫院委外檢測，但因近期檢體量過大，導致機器當機，經過搶修於昨晚9點才收到結果，都為陰性反應，今早一併對外說明。

林慶豐提到，截至昨日為止，接到96通諮詢電話，昨日增加6通。諮詢電話裡面有關懷、關心毛髮採檢事宜，有31通關心毛髮檢測事宜，有留下電話，未來希望盡快轉達有檢測能力單位做檢測。

幼兒園案延燒數日來也衍伸出案外案，有醫師分析腸胃藥、止咳藥中可能含有苯巴比妥。對此，中華民國基層醫療協會表示，單方的巴比妥鹽是三級管制藥品，若病人不屬於癲癇類的神經疾病，醫師絕對不可能開給兒童服用，呼籲各界切勿妄自揣測，以免造成大眾恐慌。

食藥署表示，國內現有巴比妥鹽類藥品許可證共計15張，第四級管制藥品共有6張許可證，適應症為癲癇。一般藥品則有9張，主要為含有苯巴比妥成分複方藥品，其中6張屬腸胃用藥、2張為呼吸道用藥，1張為癲癇用藥，均為處方用藥，需要醫師開立方可使用。