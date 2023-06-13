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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

餵藥案持續延燒　矢板明夫：侯友宜團隊危機處理不合格

▲新北市長侯友宜出席「政治進入校園PLUS」座談。（圖／記者林敬旻攝）

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

新北市幼兒園餵藥案持續延燒，新北市府處理方式引發批評，而市長侯友宜更成箭靶。日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫表示，侯友宜團隊在危機管理問題上是不合格的，一連串的操作只是想把大事化小 、小事化無。結果，怕什麼、來什麼。

針對幼兒園餵藥案，侯友宜多次與受害家長會晤。據了解，侯友宜曾在會中表示，自己只要孩子健康，事實真相到底是什麼，若孩子健康受到影響，「我們一定捍衛到底，第一天就進到司法程序，憑良心說，我沒有辦法做醫學判斷，檢察官也要請教醫療專家，隔天晚上我就趕快跟檢察官說這案子很嚴重！」如果有瀆職，還有吃案問題，他也要負起責任，既然有民代做出這樣的反應，自己很希望民代或家長拿出資料，「我會去處分、我也負起連帶責任，我也請檢察官來查，弄清楚事情。

另外，侯友宜12日也出席餵藥案進度說明會。侯友宜表示，外面不管風風雨雨，一定要讓司法單位啟動調查，還原事實，但現階段讓孩子安心最需要全力以赴，不管是檢方還是各局處，都希望檢方快速釐清真相，讓家長能夠安心。而今新北市議會安排教育局、衛生局進行專案報告，由於依照目前議程安排，只邀請了教育局長張明文、衛生局長陳潤秋出席報告，沒有侯友宜，最終侯友宜是否現身，引來各界關注。

矢板明夫指出，這件事屬於個案，主要責任是在學校，或者是老師。新北市政府雖然有責任，但如果第一時間市政府就全面介入調查、每天召開記者會，讓記者問到飽，反而會加強民眾對新北市解決問題能力的信任。但令人遺憾的是，侯友宜團隊卻犯了三個錯誤，包括拖延、掩蓋、推托，容易引火燒身。

矢板明夫說，餵藥案許多細節還不是很清楚，但有一點可以下結論的是，新北市長侯友宜的團隊，在危機管理問題上是不合格的。他採訪過一位日本的危機管理專家，對方說處理危機的時候有四大原則，包括迅速、透明、能夠引起共鳴的說明和前後一貫性。新北市的團隊，至少在前三點做得非常不好。

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