同步陳芳盈貼文　四叉貓「1標註」超明顯：退潮後就知誰沒穿褲

▲媒體人朱凱翔 。（圖／記者劉邠如攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

雲林縣議員陳芳盈今（12）日控訴，去年年初遭C名嘴言語騷擾，造成心理陰影，下午2點44分要求對方主動道歉，否則將公布姓名。就在陳芳盈發文同時，網紅「四叉貓」劉宇也貼文，直呼「退潮之後就知道誰沒穿褲子」，並hashtag粉專「#不演了新聞台」。隨著粉專管理者媒體人朱凱翔3點7分發文道歉，四叉貓貼文也爆熱議。

陳芳盈稍早透過粉專「陳芳盈 雲林縣議員」喊話C名嘴，在等對方公開道歉，若今天等不到，會勇敢公布C名嘴的名字。幾乎同時，四叉貓也在粉專「劉宇」發文，「現實世界的風向早就變了，退潮之後就知道誰沒穿褲子，不用多久了，再18個小時就知道誰沒穿褲子（2014年11月28日）」。

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文末，四叉貓還hashtag「#不演了新聞台」。這一標註，答案可說是昭然若揭，畢竟「不演了新聞台」是由媒體人朱凱翔管理。就有人不禁開酸，「留言看到『大朱小朱落獄盤』真的是快笑死，鄉民真有才啊XDD」、「本來就沒在演」、「約砲沒穿褲子不是很正常嗎」、「最近咪兔的副本真多」、「現在是朱救朱嗎」、「被逼出來自首惹～」、「褲子要穿好耶！」

隨後，3點7分時，「不演了新聞台」就發文，稱遭雲林縣議員陳芳盈發文影射，「雖然陳議員沒點名，但我並不想佯裝不知。」並還原當天情況，當時唱歌氣氛熱鬧，但他確實無法記起一年多前的應酬中，是否有陳芳盈所指控的那句話，而詢問同席友人，也無人有印象，「雖不確定是什麼環節，但讓陳議員感受如此，我道歉。」