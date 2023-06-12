陳芳盈控名嘴性騷「說的就是朱凱翔」！詹江村：人在江湖漂挨刀了





▲陳芳盈。（圖／翻攝自Facebook／陳芳盈 雲林縣議員）

記者施怡妏／綜合報導

「我可以和妳打砲嗎？」雲林縣議員陳芳盈稍早發文表示，去年年初，有名嘴當其他人面問她「我可以和妳打砲嗎」，除了言語騷擾，還有肢體上的觸碰。對此，桃園市議員詹江村表示，文中的名嘴就是媒體人朱凱翔，並且已向台北市前議員羅智強的團隊求證過，朱凱翔也發文道歉。

詹江村稍早在臉書發文，已經向羅智強團隊求證，陳芳盈文中提到的名嘴，就是朱凱翔，「血流成河真是可怕，人在江湖漂，挨刀了！」

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對此，朱凱翔管理的臉書粉專「不演了新聞台」稍早發文道歉，「唱歌氣氛很熱鬧，但確實，如今我無法記起一年多前應酬中，是否有說過陳議員指控的那一句話。經詢問同席的友人，也無人有印象。雖不確定是什麼環節，但讓陳議員感受如此，我道歉」。

▼媒體人朱凱翔 。（圖／資料照）

陳芳盈今（12日）早在臉書發文指控，去年年初決定從台北回雲林參選縣議員，由於知名度不足，所以只要有媒體圈朋友邀約，她都很珍惜，有次C名嘴約她和一群朋友吃飯，接著她和C名嘴及其2個朋友共4人到KTV續攤。

聚到一半，帶著酒意的C名嘴突然當著另兩人的面問陳芳盈，「我可以和妳打砲嗎？」陳芳盈當時愣了一下，也覺得被冒犯，但因為不想得罪對方，所以只能打哈哈、把話題帶過，不料一段時間後，C名嘴再度當另兩個人的面問她「我可以和妳打砲嗎？」

陳芳盈雖生氣，但因為要選舉了，不敢得罪C名嘴，所以只能裝沒事，雙方後續也保持友善互動。直到近日，她見鍾沛君挺身而出，並看到C名嘴「上節目，談到鍾沛君被性騷擾，痛批朱學恒」，讓她決定把事情說出來，「你比朱學恒還噁心」。

朱凱翔粉專全文：

今天稍早，雲林縣議員陳芳盈發文影射，在一個唱歌的場合，我對她說了不禮貌的話，讓她覺得被騷擾。雖然陳議員沒點名，但我並不想佯裝不知。

我與陳議員認識在2021年公投期間，她時任羅智強議員的助理。2022年，她思量投入雲林縣議員選舉的過程中，有詢問我的想法，我也提出一些意見，大多是透過通訊軟體。

我與陳議員當面吃飯喝酒的場合，一次是2022年3月15日，我主持中廣論壇結束，在附近的羊肉爐吃晚餐，席間大約五六人，都是前後期工作夥伴，至今還在新聞或是幕僚工作上服務。陳議員途中來寒暄，結束後自行開車離去。當天餐敘結束後，朋友拍下我走路去搭捷運的背影，時間是22：10，為了消遣我難得節省，居然沒坐計程車。

另一次，則是在同年稍早3月10日，一群政媒圈的好友相約KTV聚會晚餐，根據當天開立包廂單顯示，進場時間為19：06，同樣是前後期的工作夥伴，成員也不是兩男兩女，就我印象所及，沒有陳議員所述，4個人吃完飯續攤的場合。

3月10日唱歌氣氛很熱鬧，但確實，如今我無法記起一年多前應酬中，是否有說過陳議員指控的那一句話。經詢問同席的友人，也無人有印象。雖不確定是什麼環節，但讓陳議員感受如此，我道歉。

過去一年多，我與陳議員幾乎沒有交談，上一次對話，是在今年2月18日，國民黨大安區初選期間，我發文批評羅智強過度操作所謂「子弟兵」，誇大自己世代交替的功勞，陳議員當時透過通訊軟體敲我，說：「哥，真的沒這麼好選啦」，而我則回應她：「別介意，就事論事，我不是針對妳」。15個月來，我未能更早察覺陳議員的隱忍，再次致歉。

關於這一切，我深刻反省。性平這道考題，戒慎恐懼面對。陳議員若要提出任何司法或是行政申訴，我會全力配合。