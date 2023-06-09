快訊／朱學恒「斷片」被打臉　他公布真相全說了！曝最嚴重下場

▲鍾沛君爆料，朱學恒曾向她二度強吻、摟抱。（圖／翻攝自YouTube）

記者邱晟軒／綜合報導

國民黨台北市議員鍾沛君（8）日指控朱學恒去年一次餐敘後，趁著好友先行離去二度強吻她，還說「反正你明天也不會記得」。隨後，朱學恒也親自在YouTube直播中說明，當天他完全喝到斷片，雖沒記憶但願意道歉。對此，媒體人朱凱翔坦言去年就知曉此事，他更透露，鍾沛君和友人「都沒有覺得朱學恒喝醉」，間接打臉斷片說法。

朱凱翔今（9）日下午在政論節目《大新聞大爆卦》上表示，「事發之後我就知道這件事情了，當時那個飯局其實是一個粉絲見面會的形式，就是鍾沛君的朋友很欣賞朱學恒平常義正詞嚴監督政府，就約好3個人一起吃飯，鍾的朋友丈夫來接她就先離開，就出現了事發的空檔」。

▲朱凱翔還原飯局現場：沒人覺得他喝醉了 。（圖／中天新聞YouTube）

朱凱翔進一步指出，根據鍾沛君和她的朋友所述，「她們都沒有覺得朱學恒喝醉了」，所以所謂的「斷片」的用詞措辭其實很微妙，因為斷片的定義是當下還有記憶，隔天早上起來忘記了，「所以他不是什麼當下失去判斷力啊、失去自主能力啊，他可能是隔天忘記前一天做過什麼」，豈料，事發過後，鍾沛君傳了簡訊給朱學恒，朱學恒幾乎是秒回電、立刻打電話回來跟她道歉，「一點都不像斷片的樣子」。

朱凱翔指出，鍾沛君過去10個月壓力很大，包括面對家人，還有一些朋友有不同意見「妳想要妳將來google搜尋妳的名字就連著這些不好聽的字眼嗎？」她就一直在思考這件事情，所以最後決定用切結書的方式處理，起碼讓朱學恒先坦白做過什麼事情。

▲朱凱翔公開切結書簽署經過。（圖／翻攝自臉書／鍾沛君）

朱凱翔認為，鍾沛君當時沒有要求任何賠償，也沒有提出任何明確條件如離我幾公尺等，「現在看來非常不專業、不是很有法律常識的做法」。

對於切結書的簽署過程，朱凱翔描述，他們由一位律師協助，在律師事務所確定了朱學恒在手機上發送了鍾沛君昨天PO出的內容，但在約定的隔天要簽署書面且具有法律效力的切結書時，朱學恒卻反悔了。他不願意再寫出那個具體的行為，說忘記自己做了什麼，後來是鍾沛君的男友氣噗噗地跑去作證，所以才有這篇文字，不然可能連這篇文字都沒有。

朱凱翔進一步指出，鍾沛君目前情緒穩定，因為她對於一切都有所預料，包括朱學恒聲稱自己當時斷片的說法。朱凱翔也補充說明，朱學恒可能面臨的指控是強制猥褻，而不僅僅是性騷擾。根據法律，強制猥褻罪的追訴期限為10年，刑罰則為6個月以上至5年以下，這屬於公訴罪。如果此案繼續進行，他一定會聲稱自己忘記了，以削弱鍾沛君手中的籌碼。