　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／朱學恒「斷片」被打臉　他公布真相全說了！曝最嚴重下場

▲▼朱學恒。（圖／翻攝自朱學恒YouTube）

▲鍾沛君爆料，朱學恒曾向她二度強吻、摟抱。（圖／翻攝自YouTube）

記者邱晟軒／綜合報導

國民黨台北市議員鍾沛君（8）日指控朱學恒去年一次餐敘後，趁著好友先行離去二度強吻她，還說「反正你明天也不會記得」。隨後，朱學恒也親自在YouTube直播中說明，當天他完全喝到斷片，雖沒記憶但願意道歉。對此，媒體人朱凱翔坦言去年就知曉此事，他更透露，鍾沛君和友人「都沒有覺得朱學恒喝醉」，間接打臉斷片說法。

朱凱翔今（9）日下午在政論節目《大新聞大爆卦》上表示，「事發之後我就知道這件事情了，當時那個飯局其實是一個粉絲見面會的形式，就是鍾沛君的朋友很欣賞朱學恒平常義正詞嚴監督政府，就約好3個人一起吃飯，鍾的朋友丈夫來接她就先離開，就出現了事發的空檔」。

▲▼ 。（圖／中天新聞YouTube）

▲朱凱翔還原飯局現場：沒人覺得他喝醉了 。（圖／中天新聞YouTube）

朱凱翔進一步指出，根據鍾沛君和她的朋友所述，「她們都沒有覺得朱學恒喝醉了」，所以所謂的「斷片」的用詞措辭其實很微妙，因為斷片的定義是當下還有記憶，隔天早上起來忘記了，「所以他不是什麼當下失去判斷力啊、失去自主能力啊，他可能是隔天忘記前一天做過什麼」，豈料，事發過後，鍾沛君傳了簡訊給朱學恒，朱學恒幾乎是秒回電、立刻打電話回來跟她道歉，「一點都不像斷片的樣子」。

朱凱翔指出，鍾沛君過去10個月壓力很大，包括面對家人，還有一些朋友有不同意見「妳想要妳將來google搜尋妳的名字就連著這些不好聽的字眼嗎？」她就一直在思考這件事情，所以最後決定用切結書的方式處理，起碼讓朱學恒先坦白做過什麼事情。

▲鍾沛君指控遭朱學恒強吻。（圖／翻攝自臉書／鍾沛君）

▲朱凱翔公開切結書簽署經過。（圖／翻攝自臉書／鍾沛君）

朱凱翔認為，鍾沛君當時沒有要求任何賠償，也沒有提出任何明確條件如離我幾公尺等，「現在看來非常不專業、不是很有法律常識的做法」。

對於切結書的簽署過程，朱凱翔描述，他們由一位律師協助，在律師事務所確定了朱學恒在手機上發送了鍾沛君昨天PO出的內容，但在約定的隔天要簽署書面且具有法律效力的切結書時，朱學恒卻反悔了。他不願意再寫出那個具體的行為，說忘記自己做了什麼，後來是鍾沛君的男友氣噗噗地跑去作證，所以才有這篇文字，不然可能連這篇文字都沒有。

朱凱翔進一步指出，鍾沛君目前情緒穩定，因為她對於一切都有所預料，包括朱學恒聲稱自己當時斷片的說法。朱凱翔也補充說明，朱學恒可能面臨的指控是強制猥褻，而不僅僅是性騷擾。根據法律，強制猥褻罪的追訴期限為10年，刑罰則為6個月以上至5年以下，這屬於公訴罪。如果此案繼續進行，他一定會聲稱自己忘記了，以削弱鍾沛君手中的籌碼。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／雨狂下！大片土石崩落　雙向交通中斷
快訊／超商浩克結婚了！
快訊／園長、教師等8人全複訊完　她2萬交保
快訊／大雷雨狂灌！馬路「變超長水道」　畫面曝光
快訊／周士淵再婚！老婆「已懷胎5月」身分曝光　前妻說話了
快訊／下班注意！16縣市豪大雨特報　挾雷擊強陣風
5億高中生是「愛笑的學霸」！畢業前夕亡　同學錯愕不捨：永別了
台中女「四肢瘀青」 亡　2女室友落跑4天找到了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

分析／新北餵毒案越滾越大！侯友宜後院失火　危機還是轉機？

多圖／端午節前南下慰勉部隊辛勞　蔡英文：政府是國軍堅實的後盾

快訊／朱學恒「斷片」被打臉　他公布真相全說了！曝最嚴重下場

批新北市府沒做到安居樂業　張其祿籲侯友宜：選總統還是要做好市政

趙建銘胞弟趙建勳病逝　陳水扁悼念：此情可待成追憶！

教育局急開記者會澄清「私幼餵藥案」　他揭7大矛盾：謊話連篇！

私幼餵藥案炸鍋！家長接到電話「別對外發言」　他轟：想用司法壓？

綠轟幼兒園餵藥案新北市府怠惰！　要求侯友宜進議會專案報告

遇到性騷擾怎麼辦？　黃珊珊揭「唯一選擇」：勇敢站出來

新北私幼餵童吃毒爭議　鄭文燦：要檢討行政程序是否有怠惰

港星餐廳拍片開補光燈「被要求關掉」　反擊店員：你們態度真的太差！

嫌爸幫新生妹取的名「太土」　陸萌弟崩潰罵：毀了她一生

男治喪期不顧反對載她一程　櫻花妹落淚：台灣人太善良

王思佳滿血回歸「我吃嫉妒長大的」　「直播秀包包」..沒購證：Sorry哦～

「直男式發言」關心生理期女友　男受傷討拍被反擊：有喝熱水？

排灣男跟伯公上山砍木柴　米酒誤當水：喝完砍1甲地

女過馬路看18秒沒人讓　差一步走完遭騎士衝撞

家庭號豆漿整罐對嘴喝　男友被罵反擊：住海邊？

廂型車當倉庫擋路被檢舉　竟吊起停頂樓微掛女兒牆

新北幼兒園餵藥案延燒！　檢8日清晨發動二次搜索

分析／新北餵毒案越滾越大！侯友宜後院失火　危機還是轉機？

多圖／端午節前南下慰勉部隊辛勞　蔡英文：政府是國軍堅實的後盾

快訊／朱學恒「斷片」被打臉　他公布真相全說了！曝最嚴重下場

批新北市府沒做到安居樂業　張其祿籲侯友宜：選總統還是要做好市政

趙建銘胞弟趙建勳病逝　陳水扁悼念：此情可待成追憶！

教育局急開記者會澄清「私幼餵藥案」　他揭7大矛盾：謊話連篇！

私幼餵藥案炸鍋！家長接到電話「別對外發言」　他轟：想用司法壓？

綠轟幼兒園餵藥案新北市府怠惰！　要求侯友宜進議會專案報告

遇到性騷擾怎麼辦？　黃珊珊揭「唯一選擇」：勇敢站出來

新北私幼餵童吃毒爭議　鄭文燦：要檢討行政程序是否有怠惰

泰16歲少女哭訴天天遭性侵　色狼竟是78歲住持！逼坐大腿日夜都要

珍奶股聯發國際5月營收月增5成　看好暑假旺季挹注業績

日皇德仁夫婦17日出訪印尼　即位後首次國是訪問

MeToo風暴延燒民進黨！台灣父權社會根深蒂固　美媒：恐衝擊總統大選

快訊／被控性騷慣犯！藍祖蔚請辭國影中心董座：不想成為政治砲灰

年輕購屋族江翠圓夢　「福林沄典」訂簽3%輕鬆享雙北核心機能

嘉義新悦飯店引進米其林食材　打造精品「沙姜鹽焗桂丁雞」　

20隻台灣黑熊因人為死殘！「黑熊媽媽」悲痛曝7建議：要忍到何時

快訊／戴資穎「絕好調」拍落中國何冰嬌　挺進新加坡賽4強

分析／新北餵毒案越滾越大！侯友宜後院失火　危機還是轉機？

兩萌童2天沒見面「戲精魂」上身！ 狂奔緊相擁...爸媽笑：是失散多久

政治熱門新聞

朱學恒強吻鍾沛君　3年前一句話再惹議

朱學恒強吻鍾沛君　6千人洗版曝1疑點

即／鍾沛君遭強吻2次　朱學恒鬆口認了

鍾沛君遭朱學恒強吻　高嘉瑜現身說話了

快訊／李正皓宣布退選　強調捍衛自己清白的決心不變

朱學恒強吻摟抱性騷女議員　鍾沛君：嘴唇噁心涼意讓我整個人僵住

朱學恒認性騷　被挖出曾酸來賓豬哥

劉仕傑遭影射性騷「強吻拉手摸下體」　緊急關閉臉書

朱學恒性騷完上節目罵性騷　黃士修：這很正常

朱學恒YT斗內收入8位數　支持者怒嗆

快訊／遭朱學恒侵犯強吻　鍾沛君：給我一點時間整理心情

鍾沛君遭朱學恒強吻　藍綠齊撻伐

鍾沛君遭朱學恒強吻　前主播爆被「他」職場性騷

朱學恒現身直播　說明性騷擾始末

更多熱門

相關新聞

朱學恒喝到「斷片」爆性騷！他好奇是啥感覺

朱學恒喝到「斷片」爆性騷！他好奇是啥感覺

國民黨市議員鍾沛君自爆曾遭名嘴朱學恒性騷擾，對此，朱學恒稱當時喝到斷片，因此什麼都不記得，也讓「斷片」一詞引發討論。就有網友好奇「到底斷片是什麼感覺」，表示自己只有暈倒昏迷的經驗，好奇「有人喝到斷片嗎？」不少有經驗的人則表示，「真的就是上一秒在這邊，下一秒睜開眼已經在不同地方了」。

遇到性騷擾怎麼辦？　黃珊珊揭「唯一選擇」：勇敢站出來

遇到性騷擾怎麼辦？　黃珊珊揭「唯一選擇」：勇敢站出來

法院判陳雪生性騷范雲須賠8萬　王鴻薇：要他退選我認為不適合

法院判陳雪生性騷范雲須賠8萬　王鴻薇：要他退選我認為不適合

「非公開、限監護人」侯友宜見餵毒幼兒園家長　她問侯：你怕什麼？

「非公開、限監護人」侯友宜見餵毒幼兒園家長　她問侯：你怕什麼？

駁斥「感謝加害人」說法　徐巧芯宣布：不會跟朱學恒有直播節目

駁斥「感謝加害人」說法　徐巧芯宣布：不會跟朱學恒有直播節目

關鍵字：

朱學恒鍾沛君性騷性騷擾國民黨朱凱翔

讀者迴響

熱門新聞

台灣男歌手車禍身亡！享年31歲

幼兒被灌彩虹藥水　不喝就關廁所

朱學恒「狂批性騷」鍾沛君當下表情曝光　網炸鍋了

桃園今晚送肉粽！在地人見路線時間怒了

朱學恒強吻鍾沛君　3年前一句話再惹議

老師為倒酒精助燃　4生著火1人亡

以為誤拿身分證　機台一刷尷尬了

朱學恒中斷直播！　她在現場錯愕離場

即／台南某國小男老師墜樓　當場失去生命跡象

即／趙建銘親弟趙建勳腦幹出血病逝

即／氣象局0：20發7縣市豪大雨特報

朱學恒認性騷「唐綺陽罕說重話」！

即／超商浩克結婚了！「現任」曬結婚證書

「陸高官不倫」竟是被包養！　白富美背景狂到顛覆三觀

這集真的猛！朱學恒「180秒放送事故」她拿文件狂遮

更多

最夯影音

更多
港星餐廳拍片開補光燈「被要求關掉」　反擊店員：你們態度真的太差！

港星餐廳拍片開補光燈「被要求關掉」　反擊店員：你們態度真的太差！
嫌爸幫新生妹取的名「太土」　陸萌弟崩潰罵：毀了她一生

嫌爸幫新生妹取的名「太土」　陸萌弟崩潰罵：毀了她一生

男治喪期不顧反對載她一程　櫻花妹落淚：台灣人太善良

男治喪期不顧反對載她一程　櫻花妹落淚：台灣人太善良

王思佳滿血回歸「我吃嫉妒長大的」　「直播秀包包」..沒購證：Sorry哦～

王思佳滿血回歸「我吃嫉妒長大的」　「直播秀包包」..沒購證：Sorry哦～

「直男式發言」關心生理期女友　男受傷討拍被反擊：有喝熱水？

「直男式發言」關心生理期女友　男受傷討拍被反擊：有喝熱水？

熱門快報

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

冬瓜行旅社長郭憲鴻，從小接觸殯葬業，看盡這行的奇聞軼事。鎖定豈有此呂先睹為快！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面