四叉貓被控觸犯《跟騷法》　高虹安前助理提告結果出爐

▲ 四叉貓被控跟騷、妨害名譽等案件獲檢察官處分不起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

網路名人四叉貓(本名劉宇席)因為去年多次爆料新竹市長高虹安前助理袁康介，曾涉及妨害風化等案件，除了公布判決書，還4度#(hashtag標記)袁康介，被控涉嫌洩漏個資、妨害名譽、以及違反《跟騷法》。台北地檢署調查後認為，相關內容有公開判決及新聞報導，並無憑空杜撰等理由，今(1日)將四叉貓處分不起訴。

四叉貓在2022年高虹安參選新竹市長期間，連續發了4篇文章，包括公開高虹安前助理袁康介的涉及妨害風化案的判決書，提到袁康介趁機偷拍別人不雅影片賺取流量，引起袁康介不滿提告，並請警方依《跟騷法》發出告誡書，結果法院裁定聲請無理由。

不過袁康介仍為了捍衛自己的名譽，控告四叉貓涉嫌妨害名譽、洩漏個資、違反《跟騷法》等罪，檢察官5月間開庭傳喚四叉貓到庭說明，當時他面對媒體採訪時，還說檢察官交代不能對外提起偵查內容，如今檢察官將全案偵查終結。

據了解，檢察官調查後認為，四叉貓當時所標記袁康介的4篇文章中，包含過去的新聞報導、還有已公開的判決書，都不是空穴來風，且袁康介曾是立法委員的助理，個人言行並非不可受到公評，加上查無劉涉嫌跟蹤騷擾的犯罪嫌疑，因此將全案處分不起訴。