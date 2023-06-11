揭密柯文哲答詢技巧　學者點關鍵：皆能引導到「藍綠都爛我最棒」

▲沈榮欽認為，柯文哲的答詢技巧就是，任何問題都能引導到「藍綠都爛我最棒」。（圖／記者袁茵攝）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜日前到政大演講的影片在網路上流傳，遭批不知所云，加拿大約克大學副教授沈榮欽10日則在臉書以民眾黨總統參選人柯文哲為例指出，柯文哲的答詢技巧相較高明，無論任何問題，就算他無法提出解答，都能導引到他的目的「藍綠都爛我最棒」。

沈榮欽以柯文哲出訪日本的訪問指出，柯文哲的答詢技巧相較侯友宜高明許多，外媒記者的問題大多比台北市政記者高明，但無論任何問題，就算柯文哲無法提出解答，都能導引到柯文哲的目的「藍綠都爛我最棒」。他舉例，談到中國，就是「國民黨對共產黨太軟弱，民進黨對共產黨太強硬，我最棒」；談到中美，則是「國民黨太親中，民進黨太親美，我最棒」；總而言之，任何問題都可以丟到「國民黨太保守、民進黨太激進，我最棒」的框架中。

沈榮欽分析，柯文哲對於關鍵問題的閃躲技巧爐火純青，但他認為，柯文哲是一個缺乏中心思想的人，思想又不夠有深度，所以雖然可以將每一個問題導引到目的，但是題目與題目之間，就會經常出現自我矛盾的時刻，他直言，「儘管聰明人可以一眼看穿他的小把戲，但是對付柯粉還是綽綽有餘的。」

沈榮欽舉例，去年8月美國眾議院議長裴洛西訪問台灣的時候，柯文哲表示，全世界都很緊張，只有台灣人民不緊張，因為台灣人民的憂患意識太少，原因是因為政府為了選票上的考量，所以刻意把人民的憂患意識壓低，怕說引起大家太多的注意會影響選票。

對此，沈榮欽指出，這裡的邏輯很奇怪，姑且不談本題內的邏輯不清，跨題目之間缺乏一致性也很有問題，例如柯文哲前面才說民進黨造成與中國的緊張，下一題就立刻變成民進黨刻意壓低人民對中國的憂患意識，換句話說，前面為了選票刻意挑起與中國的衝突，販賣亡國感的民進黨，到了後面就突然變成為了選票，刻意降低人民對中國的憂心。

沈榮欽強調，而柯文哲的厲害之處，是柯文哲從來不會認知到中間的矛盾，所以一場外媒記者會，變成單個戰鬥沒問題，但就變成整體戰略充滿矛盾，最後失去戰爭的記者會。