尷尬？蔣市府推歷任市長紀錄片　恐助攻柯文哲民調超車侯友宜

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者袁茵攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市府文化局下周將舉辦「世紀擘劃-1920年來的台北市長｣活動，預計邀請前市長馬英九、郝龍斌、柯文哲以及現任市長蔣萬安同台出席。由於該紀錄片為柯市府任內所做，內容可能會美化柯市府政績，對照目前總統大選情勢，恐助長柯民調聲勢，超車國民黨的侯友宜。對此，市府人士說，紀錄片中各任市長篇幅比例相當，沒有特別著墨在誰身上。

2024年總統大選腳步接近，儘管近來民進黨深陷性平爭議風波，但總統參選人賴清德民調仍領先對手，與國民黨參選人、新北市長侯友宜和民眾黨主席柯文哲有段差距。反觀侯柯部分，雙方民調近期呈現拉鋸，柯甚至有超車侯的趨勢，民調數字對侯相當不樂觀。

如今又傳出，台北市政府下周將舉辦「世紀擘劃-1920年來的台北市長｣活動，但因為紀錄片是在柯文哲市長任內完成，內容免不了會美化柯的政績，恐進一步推升柯的氣勢。

據了解，該紀錄片去年底完成，以會計年度結案，因此本來就沒有拍到現任市長蔣萬安；此外，活動主角是1920年至今的歷任市長，橫跨日治時期、官派、民選，不會單一聚焦在某任市長身上。

市府人士表示，檢視紀錄片內容，幾位市長的介紹篇幅比例相當，沒有特別著墨在誰身上，且內容相當平鋪直敘。根據規劃，前市長馬英九、郝龍斌、柯文哲、黃大洲、吳伯雄等人都會出席。