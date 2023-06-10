高雄宴請羅森柏格　柯文哲：誰當選總統台美關係皆不變

▲柯文哲接待美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）。（圖／民眾黨提供）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲9日於高雄駁二特區，接待二度來台的美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger），雙方在高雄港邊會面餐敘。超過2個小時的餐會，雙方互動熱絡，除了討論「台美21世紀貿易倡議」對台灣的影響，柯文哲主席也分享許多他此次訪日的心得。

針對與羅森伯格的會面，柯文哲10日參拜鳳山天公廟時受訪說，美方表達對台灣的關心，會中有討論事項涉及國安。至於選舉部分，柯說，美方一再表明不會干預台灣選舉，也希望不管誰當選台美都能保持良好關係，他也表示「沒問題」，不管誰當選，台美關係都不會改變。

柯文哲9日特地選在高雄典藏駁二藝術餐廳（ARTCO）招待羅森伯格主席及AIT來訪官員，除了想讓遠道而來的美國友人體驗高雄的特色景點與夜生活，更因該餐廳選用台灣食材入菜，餐點極具特色。

駁二藝術特區前身為高雄港倉庫，曾儲放魚粉與砂糖，透過公共藝術創作走入市民生活，開創新生命，老倉庫改建的ARTCO餐廳在月色下與燈光的映照下別具風采。

餐廳主廚則特別選用台灣特色風味料理，首先，有「改良版夜市風格」的綠蕃茄沙拉，特選台灣黑柿蕃茄，並以南部夜市水果攤的蕃茄沾醬(薑汁醬油)為發想，增添油醋醬層次，還加上台南百年老店的甘甜梅取代酒醋酸味，讓沙拉充滿台式元素。

甜點選用台灣夏日聖品：芒果青，在乳酪塔上鋪上一層玉井芒果青製成的碎冰，果肉厚實脆口，酸甜可口最有台味。飲料則精選南投魚池鄉的驕傲「日月紅茶」，茶湯紅艷帶天然肉桂和薄菏香氣，是招待外賓最佳選擇。

超過兩個小時的餐會，雙方互動熱絡，除了討論「台美21世紀貿易倡議」對台灣的影響，柯文哲主席也分享許多他此次訪日的心得；為善盡地主之誼，同日下午台灣民眾黨秘書長周台竹及競選總幹事黃珊珊陪同，與羅森伯格主席及AIT同仁同遊愛河，飽覽高雄市區風光與夏日風情。