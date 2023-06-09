柯文哲沒要犧牲釣魚台主權？　賴士葆：早與捍衛主權相違背

▲國民黨立委賴士葆。（圖／記者陳煥丞攝）



記者詹宜庭／台北報導

針對釣魚台議題，民眾黨總統參選人柯文哲6日表示，台灣漁民不是要爭這塊土地，而是希望能在那裡捕魚，被外界質疑放棄主權。國民黨立委賴士葆9日批評，儘管柯文哲喊冤沒有要犧牲主權，但是他提到台灣民眾並非是想要那塊土地，只要能在那裏捕魚就可，這樣就與捍衛主權相違背了，捍衛主權即便身為總統都責無旁貸，甚至非個人可以主觀認定。

賴士葆透露，柯文哲此次訪日雖然有自我約束，說要謹言慎行，但習慣率性發言的他還是連連出包，例如將前首相麻生太郎講成「安倍派」，還有收到文創小物後說要送給窮極無聊的人。只不過那些都不如釣魚台議題失言嚴重，因為釣魚台牽涉主權問題。

賴士葆說，柯文哲說要替漁民表達「希望可以單純捕魚不受干擾的心聲」，但捍衛主權的問題即便身為總統都責無旁貸，甚至非個人可以主觀認定。

賴士葆指出，領土變更是憲政層次問題，要經立法院通過，交由公民複決，釣魚台是中華民國的領土無庸置疑，簽屬台日漁業協議是擱置有爭議的部分，並非放棄主權。儘管柯文哲喊冤沒有要犧牲主權，只是他提到台灣民眾並非是想要那塊土地，只要能在那裏捕魚就可，這樣就與捍衛主權相違背了。

賴士葆表示，2019年柯文哲訪日之前，台灣已經通過反核食公投，禁止開放核災區的農漁產產品，這次柯文哲到日本訪問卻推翻公投結果，力主核災爭議應該用科學方法解決。蔡政府反核不反核食，不敢對日本表達強烈的抗議，柯文哲也是，到日本訪問只會挑討好對方的話題，不敢對日本義正詞嚴地表達釣魚台的主權問題，一昧討好。當綠營立委群起圍剿柯文哲釣魚議題台失言，但事實上，蔡政府也從來沒有對釣魚台主權採取強硬的態度強力的捍衛。