　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲沒要犧牲釣魚台主權？　賴士葆：早與捍衛主權相違背

▲▼ 國民黨黨團召開「公教人員調薪 4％～退休公務員退輔縮水！」記者會會後回應民進黨性騷擾事件_賴士葆性騷擾時事聯訪。（圖／記者陳煥丞攝）

▲國民黨立委賴士葆。（圖／記者陳煥丞攝）

記者詹宜庭／台北報導

針對釣魚台議題，民眾黨總統參選人柯文哲6日表示，台灣漁民不是要爭這塊土地，而是希望能在那裡捕魚，被外界質疑放棄主權。國民黨立委賴士葆9日批評，儘管柯文哲喊冤沒有要犧牲主權，但是他提到台灣民眾並非是想要那塊土地，只要能在那裏捕魚就可，這樣就與捍衛主權相違背了，捍衛主權即便身為總統都責無旁貸，甚至非個人可以主觀認定。

賴士葆透露，柯文哲此次訪日雖然有自我約束，說要謹言慎行，但習慣率性發言的他還是連連出包，例如將前首相麻生太郎講成「安倍派」，還有收到文創小物後說要送給窮極無聊的人。只不過那些都不如釣魚台議題失言嚴重，因為釣魚台牽涉主權問題。

賴士葆說，柯文哲說要替漁民表達「希望可以單純捕魚不受干擾的心聲」，但捍衛主權的問題即便身為總統都責無旁貸，甚至非個人可以主觀認定。

賴士葆指出，領土變更是憲政層次問題，要經立法院通過，交由公民複決，釣魚台是中華民國的領土無庸置疑，簽屬台日漁業協議是擱置有爭議的部分，並非放棄主權。儘管柯文哲喊冤沒有要犧牲主權，只是他提到台灣民眾並非是想要那塊土地，只要能在那裏捕魚就可，這樣就與捍衛主權相違背了。

賴士葆表示，2019年柯文哲訪日之前，台灣已經通過反核食公投，禁止開放核災區的農漁產產品，這次柯文哲到日本訪問卻推翻公投結果，力主核災爭議應該用科學方法解決。蔡政府反核不反核食，不敢對日本表達強烈的抗議，柯文哲也是，到日本訪問只會挑討好對方的話題，不敢對日本義正詞嚴地表達釣魚台的主權問題，一昧討好。當綠營立委群起圍剿柯文哲釣魚議題台失言，但事實上，蔡政府也從來沒有對釣魚台主權採取強硬的態度強力的捍衛。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
碩士工程師下藥性侵　她虛弱哀求：拜託你戴套
幼兒園2老師用藥情況曝光　園長孩子也驗出巴比妥
「四海幫劉德華」告別式千人送行...李婉鈺頻拭淚
女友「穿內衣」搭捷運被攔下！　他氣炸：妨礙到誰了
快訊／新北幼兒園案複訊2師　1人2萬交保、1訊後請回
獨／「縱貫線教父」女兒也遇鹹豬手　友：手不要了嗎？
新北幼童「巴比妥」檢測值破表！　醫驚喊：不太可能
快訊／幼兒園餵毒案！今再「移送3教師」　她低頭遮臉快步上警車

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

綠轟幼兒園餵藥案新北市府怠惰！　要求侯友宜進議會專案報告

遇到性騷擾怎麼辦？　黃珊珊揭「唯一選擇」：勇敢站出來

新北私幼餵童吃毒爭議　鄭文燦：要檢討行政程序是否有怠惰

拋「0到6歲國家養」政策　侯友宜：未來還有很多詳細規劃

新北私幼餵童吃毒處理慢挨批　侯友宜：做的不夠多、不夠好

法院判陳雪生性騷范雲須賠8萬　王鴻薇：要他退選我認為不適合

柯文哲沒要犧牲釣魚台主權？　賴士葆：早與捍衛主權相違背

「非公開、限監護人」侯友宜臨時見餵毒私幼家長　她問侯：你怕什麼？

駁斥「感謝加害人」說法　徐巧芯宣布：不會跟朱學恒有直播節目

獨／「縱貫線教父」議員女兒也遇鹹豬手　友開玩笑：手不要了嗎？

港星餐廳拍片開補光燈「被要求關掉」　反擊店員：你們態度真的太差！

嫌爸幫新生妹取的名「太土」　陸萌弟崩潰罵：毀了她一生

王思佳滿血回歸「我吃嫉妒長大的」　「直播秀包包」..沒購證：Sorry哦～

男治喪期不顧反對載她一程　櫻花妹落淚：台灣人太善良

「直男式發言」關心生理期女友　男受傷討拍被反擊：有喝熱水？

女過馬路看18秒沒人讓　差一步走完遭騎士衝撞

廂型車當倉庫擋路被檢舉　竟吊起停頂樓微掛女兒牆

排灣男跟伯公上山砍木柴　米酒誤當水：喝完砍1甲地

新北幼兒園餵藥案延燒！　檢8日清晨發動二次搜索

家庭號豆漿整罐對嘴喝　男友被罵反擊：住海邊？

綠轟幼兒園餵藥案新北市府怠惰！　要求侯友宜進議會專案報告

遇到性騷擾怎麼辦？　黃珊珊揭「唯一選擇」：勇敢站出來

新北私幼餵童吃毒爭議　鄭文燦：要檢討行政程序是否有怠惰

拋「0到6歲國家養」政策　侯友宜：未來還有很多詳細規劃

新北私幼餵童吃毒處理慢挨批　侯友宜：做的不夠多、不夠好

法院判陳雪生性騷范雲須賠8萬　王鴻薇：要他退選我認為不適合

柯文哲沒要犧牲釣魚台主權？　賴士葆：早與捍衛主權相違背

「非公開、限監護人」侯友宜臨時見餵毒私幼家長　她問侯：你怕什麼？

駁斥「感謝加害人」說法　徐巧芯宣布：不會跟朱學恒有直播節目

獨／「縱貫線教父」議員女兒也遇鹹豬手　友開玩笑：手不要了嗎？

高雄網美餐廳遭竊！開店發現整台收銀機被搬走　現金2萬也沒了

全家店員突「衝進小7」！她目睹5分鐘暖心過程　大讚：十分敬佩

在家輕鬆當股東！集保結算所「股東會視訊會議平台」受投資人好評

泰勒絲「一個月短命戀」分手原因曝　男友被爆急要小孩嚇跑天后

快訊／拿下新光金主導權！改革派洪士琪首發聲　「承先啟後、任重道遠」

清華大學運動科學專題發表　Sports+X展現運動科技

腳底長出腫塊「從筆尖變50元硬幣」跛行2年　竟是病毒疣作怪

基北北桃1200月票7／1啟動　謝國樑盼年底前建置「共享運具」

八點檔男星染完髮回家 女兒「嚴肅說2句話」逼哭他：久久不能釋懷！

飼主偷溜吃飯！邊牧氣噗噗怒斥到一半...偷親美容師：姐姐別怕

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

政治熱門新聞

朱學恒強吻鍾沛君　3年前一句話再惹議

即／鍾沛君遭強吻2次　朱學恒鬆口認了

朱學恒強吻鍾沛君　6千人洗版曝1疑點

鍾沛君遭朱學恒強吻　高嘉瑜現身說話了

快訊／李正皓宣布退選　強調捍衛自己清白的決心不變

朱學恒強吻摟抱性騷女議員　鍾沛君：嘴唇噁心涼意讓我整個人僵住

劉仕傑遭影射性騷「強吻拉手摸下體」　緊急關閉臉書

朱學恒YT斗內收入8位數　支持者怒嗆

朱學恒性騷完上節目罵性騷　黃士修：這很正常

朱學恒認性騷　被挖出曾酸來賓豬哥

快訊／遭朱學恒侵犯強吻　鍾沛君：給我一點時間整理心情

鍾沛君遭朱學恒強吻　藍綠齊撻伐

鍾沛君遭朱學恒強吻　前主播爆被「他」職場性騷

朱學恒現身直播　說明性騷擾始末

更多熱門

相關新聞

斷言「藍白合」不可能　柯志恩：周圍朋友非常願意給柯文哲機會

斷言「藍白合」不可能　柯志恩：周圍朋友非常願意給柯文哲機會

儘管2024年總統大選藍綠白參選人底定，但國民黨亟欲整合在野陣營，因此頻頻喊出藍白合構想；不過，國民黨智庫執行長柯志恩9日卻表示，「藍白合」不太可能了，更坦言她周圍的年輕朋友，其實都非常願意給民眾黨總統參選人柯文哲機會，因為大家都認為柯文哲比較具有新的概念，說實在反映出很大的現實。

馬英九邀50陸生訪台受阻　賴士葆轟陸委會

馬英九邀50陸生訪台受阻　賴士葆轟陸委會

柯文哲談釣魚台遭疑放棄主權　黃暐瀚：說出漁民「真心話」錯了？

柯文哲談釣魚台遭疑放棄主權　黃暐瀚：說出漁民「真心話」錯了？

政院稱能源轉型進入穩健期　賴士葆批：跟不上台灣激增的用電需求

政院稱能源轉型進入穩健期　賴士葆批：跟不上台灣激增的用電需求

柯文哲盼重建「美日台國安溝通平台」

柯文哲盼重建「美日台國安溝通平台」

關鍵字：

賴士葆柯文哲釣魚台

讀者迴響

熱門新聞

台灣男歌手車禍身亡！享年31歲

幼兒被灌彩虹藥水　不喝就關廁所

朱學恒「狂批性騷」鍾沛君當下表情曝光　網炸鍋了

桃園今晚送肉粽！在地人見路線時間怒了

朱學恒強吻鍾沛君　3年前一句話再惹議

老師為倒酒精助燃　4生著火1人亡

以為誤拿身分證　機台一刷尷尬了

朱學恒中斷直播！　她在現場錯愕離場

即／氣象局0：20發7縣市豪大雨特報

即／台南某國小男老師墜樓　當場失去生命跡象

即／趙建銘親弟趙建勳腦幹出血病逝

朱學恒認性騷「唐綺陽罕說重話」！

「陸高官不倫」竟是被包養！　白富美背景狂到顛覆三觀

DEUX結束經營！顧客轟：等一年收嘸退款

22歲妹人間蒸發9年　遺體在牆內

更多

最夯影音

更多
港星餐廳拍片開補光燈「被要求關掉」　反擊店員：你們態度真的太差！

港星餐廳拍片開補光燈「被要求關掉」　反擊店員：你們態度真的太差！
嫌爸幫新生妹取的名「太土」　陸萌弟崩潰罵：毀了她一生

嫌爸幫新生妹取的名「太土」　陸萌弟崩潰罵：毀了她一生

王思佳滿血回歸「我吃嫉妒長大的」　「直播秀包包」..沒購證：Sorry哦～

王思佳滿血回歸「我吃嫉妒長大的」　「直播秀包包」..沒購證：Sorry哦～

男治喪期不顧反對載她一程　櫻花妹落淚：台灣人太善良

男治喪期不顧反對載她一程　櫻花妹落淚：台灣人太善良

「直男式發言」關心生理期女友　男受傷討拍被反擊：有喝熱水？

「直男式發言」關心生理期女友　男受傷討拍被反擊：有喝熱水？

熱門快報

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

冬瓜行旅社長郭憲鴻，從小接觸殯葬業，看盡這行的奇聞軼事。鎖定豈有此呂先睹為快！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面