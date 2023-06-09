獨／人才搶贏藍綠　民眾黨延攬帥氣前主播李頂立入文宣部

▲前主播李頂立加入民眾黨文宣部擔任副主任。（圖／李頂立提供）



記者陳家祥／台北報導

2024年選舉腳步接近，各政黨積極招兵買馬儲備人才打選戰。據了解，民眾黨持續充實文宣人才，延攬曾任TVBS主播、1111人力銀行公關的李頂立加入團隊，擔任文宣部副主任，強化民眾黨對外溝通以及媒體、網路宣傳操作。李頂立受訪也證實，已到黨部任職，未來會努力讓更多人聽得懂、更理解政治人物的論述。

李頂立受訪說，過去幾年選舉、立委辦公室等，不論國民黨或民進黨都有工作邀約，「老實說，政治工作不在我職涯選項，過去幾年政治相關職務邀約、選戰邀約都有」，這次會來到民眾黨都是緣分，剛好工作與個人生活都允許，決定要給自己一個不一樣的挑戰。

李頂立回憶，當初許甫找上人力銀行要合作海選徵才活動，專案是由他負責，兩人過去雖然都是媒體人，但都不熟，唯一的連結就是兩人都是TVBS出身。而這次負責民眾黨海選徵才專案，有跟許甫、陳智菡夫妻闡述想法，「沒想到那次會面後，過幾周許甫開始聯絡我，我想說怎麼會放假詢問專案內容，原來是要招募，蠻奇妙的」。

談到這次來到民眾黨擔任文宣部副主任，李頂立說，真的是時間對了、人對了且職位也能接受，「我信任甫哥，也感謝他信任我」，即便當時手上仍有專案要執行，但許甫仍釋出誠意表示願意等，「現在剛好是一個機會，畢竟是總統大選，因此決定給自己一個挑戰」。

李頂立說，以政治光譜來說，「我也是比較相近的（第三勢力）」，加上來到民眾黨任職文宣部副主任，業務內容以文宣為主，「剛好這幾年都在企業也都是做類似的內容，Youtube、短影音、Podcast等，所以業務上比較熟悉」。

但李頂立也坦言，政治工作相較於企業界，風險高、挑戰多，且越接近選舉會越壓縮生活，連柯文哲面談時都笑稱「可能真的是7個月的打工」，因此難免在家庭上有些爭執，「感謝爸媽、太太願意支持，家裡狀況剛好OK，可以有任性一次的機會，即便只有7個月，就是一個挑戰」；李說，目前年紀剛好還可以承擔一點變化、挫折，相信這些歷練可以帶來更多視野，「會陣痛，但成長曲線會是最陡峭的」。

李頂立也談到，主席柯文哲理性、務實、科學與SOP觀念，行政效能跟治理效能非常高，蠻認可柯做事方式，過去8年執政下來，台北市政府公務員叫苦連天，但也確實有改變。他觀察，民眾黨在年輕人間的影響力、社群影響力，以企業標準來看做得很好，未來會努力讓更多人聽得懂、更理解政治人物的論述。

對於目前的政治環境，李頂立認為，政黨識讀跟媒體識讀一樣重要，大家永遠只記得側翼的標籤，都不知道政黨的主張，希望未來不論選民的選票投給誰，都能是經過判斷、吸收消化之後做出結論，「我希望我能讓民眾黨關住的事情被看到，讓更多人知道，同不同意就讓選民自己判斷」。