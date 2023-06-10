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最美發言人徐千晴曝「被民眾黨長官性騷」　她回憶柯文哲這樣處理

▲▼民眾黨發言人徐千晴。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾黨發言人徐千晴回憶遭到性騷擾時，柯文哲的處理方式。（圖／記者湯興漢攝） 

記者林彥臣／綜合報導

政壇性騷擾連環爆，被網友封為「最美發言人」的徐千晴10日在臉書發文表示，她成為民眾黨黨工不到1個月，就遭遇到某位長官的性騷擾，不過當時黨主席柯文哲所處理的方式，讓她的情況與近來只能透過臉書為自己發聲的受害者，有所不同。

徐千晴首先強調，「一段很不愉快的記憶，我從沒有原諒過伸手的狼，但我選擇往前看讓這頁塵封。卻沒想到就因為另一位主張自己是被害者的女性，竟成對我二度傷害的加害者，讓我必須寫下這些文字，滿足外界對我的一再窺探。」

徐千晴接著提到，從2022年2月14日起，擔任民眾黨發言人，就在同個月就遭到當時某位長官（已離職）的性騷擾，幾經思考掙扎，決定告知她的直屬主管。

徐千晴說，「我的故事跟近來被體制吃案，不得已只能透過臉書為自己發聲的受害者，有所不同。」

徐千晴指出，她的直屬主管，認為這是必須嚴肅面對的重大事件，第一時間就直接回報給黨主席柯文哲，她很感謝的是，當時還是台北市長的柯P，在持續二級警戒的疫情中，日以繼夜忙得焦頭爛額，可能甚至對她這個剛進來不到一個月的黨工，印象根本不深，卻立刻處理這件事。

一段很不愉快的記憶，我從沒有原諒過伸手的狼，但我選擇往前看讓這頁塵封。卻沒想到就因為另一位主張自己是被害者的女性，竟成對我二度傷害的加害者，讓我必須寫下這些文字，滿足外界對我的一再窺探。 我在參加海選之後，從2022年2月14日起，擔任民...

徐千晴發佈於 2023年6月10日 星期六

徐千晴說，柯文哲指示時任直屬主管帶著她到警察局備案，保留各種證據，同時請直屬主管將相關狀況，全部告知負責性騷擾防治業務的同仁，她與加害者之間不再需要有任何的業務接觸，並嚴厲告誡加害者不可再犯，「處理方式讓我心存感激」。

徐千晴強調，「因為證據充分，我想過要走司法程序直接提告，但那時候剛入職場，我還沒來得及證明自己，真的不希望性騷擾受害者這個標籤，成為徐千晴這個名字的唯一連結、僅有的代表作。我真的很感謝柯文哲主席與時任直屬主管的處理，這就是我現在還在這裡的原因。」

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徐千晴柯文哲民眾黨最美發言人性騷擾

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