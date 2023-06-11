傳播學界300名師生連署支持性平　籲擴大「不要沈默」的螺旋

▲臺師大大傳所發起「No Silence！以行動支持更好的性平環境」連署活動。（圖／臺師大大傳所提供）



記者楊惠琪／台北報導

國內近期性騷擾案與MeToo受害者連環爆並延燒各領域，由國立臺灣師範大學大眾傳播研究所發起「No Silence！以行動支持更好的性平環境」連署活動，已有逾300位傳播學界師生響應，呼籲大家不該沈默，性別平等意識不應淪為一種口號，而應融入成為橫跨教育面、職場面與法規面的重要價值。

連署發起人、臺師大大傳所所長蔡如音表示，從6月9日起透過大傳所粉絲專頁發動連署，已有臺師大、臺大、政大、陽交大、中正、輔大、銘傳、世新等約300位傳播相關系所師生、媒體相關從業人員及社會各界響應，大家共同呼籲，現今性別多元的社會裡，每個人的身體自主與界線，都應被尊重與重視，在性別平等這條路上，沒有人是局外人，歡迎更多人加入連署行動。

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連署聲明指出，近期政壇接連爆出性騷擾案與MeToo受害者，衝擊整個社會、傷害尊嚴與人權，特別是當許多當事人具備傳播專業與技能，從事狹義或廣義的媒體與傳播工作。我們強烈譴責性騷行為者，聲援那些挺身而出的人，不論性別，不論事件經過多久，對於她／他們面對長期的煎熬與自我懷疑，我們感到不忍。

連署聲明強調，在一個健康、平等、相互尊重的職場環境中工作，是每個人的基本權利。沒有人應該被迫接受任何形式的性騷擾、性侵犯，以及後續可能產生的身心創傷、毀損的工作及自我價值。我們堅定的譴責各種違反性別工作平等法的行為，並希望透過教育與發聲來參與改變。

聲明中並提出三點「不要沉默」的呼籲：包括強化職場的性平申訴機制、深化傳播教育場域的性平概念及討論、因事制宜的法規制定與監督。呼籲各主管機關監督傳統媒體、影視文化產業、網路與資訊平台業者，確立性平申訴處理機制。同時呼籲數位發展部，不單納入數據與科技物質時代的性別正義，同時要有以數位性別平權為中心的作法。