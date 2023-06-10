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北區國稅局「租稅宣導公益健走」登場　2千民眾熱情參與

▲北區國稅局「租稅宣導公益健走」

▲北區國稅局「租稅宣導公益健走」登場，逾2,000民眾熱情參與。（圖／北區國稅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

財政部北區國稅局10日在桃園市南昌森林運動公園，舉辦統一發票推行暨「發票集愛心 幸福體驗營」租稅宣導健走活動，在局長蔡碧珍鳴笛下，吸引2000餘人熱情參與，攜手歡樂齊走享受健康、響應愛心。

▲北區國稅局「租稅宣導公益健走」

該局表示，透過此次公益健走，讓大家在後疫情時代走出戶外、走出健康。民眾只要捐贈3張112年5-6月期紙本統一發票或雲端發票（每張消費金額10元以上）即可報名參加，並完成2公里健走就可領取精美完走禮1份，周邊設置多樣宣導攤位，提供民眾闖關遊戲、有獎徵答、稅務諮詢及手機條碼申辦服務等活動項目。

▲北區國稅局「租稅宣導公益健走」

而為了讓民眾體驗消費儲存雲端發票的便利性，特別設置雲端發票體驗區，民眾以行動支付、信用卡或悠遊卡支付10元至30元，並儲存雲端發票，即可換購價值50元至150元超值好禮，吸引民眾熱烈參與。活動當天募集的發票已全數捐贈給該局轄內社福團體，藉由每一張發票所累積的愛心使社會更溫暖，讓愛心無限延續。

▲北區國稅局「租稅宣導公益健走」

今天活動中並有精彩的舞台表演節目、親子互動遊戲、豐富的摸彩活動，讓參加民眾個個活力熱情、神采飛揚，整場健走活動熱鬧非凡，讓民眾度過了一個有朝氣、活力、歡樂、難忘的假日時光！

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