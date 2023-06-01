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完走禮還可抽大獎！　北區國稅局「健走租稅宣導」6／10登場　

▲北區國稅局「健走租稅宣導」6/ 10日登場　

▲北區國稅局「健走租稅宣導」6/ 10日登場。（圖／北區國稅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

財政部北區國稅局舉辦「發票集愛心、幸福體驗營」健走租稅宣導活動，將於6月10日(星期六)上午7時至10時30分，在桃園區南昌森林運動公園登場，期透過公益健走，建立民眾購物消費索取統一發票、以載具儲存雲端發票的習慣，並幫助弱勢族群。

該局說明，本次活動報名方式，民眾可於6月2日至7日上班日上午8時30分至11時30分及下午2時至4時30分到該局桃園分局、中壢稽徵所、大溪稽徵所及楊梅稽徵所臨櫃報名，也可於活動當日(6月10日)現場報名，只要捐贈3張112年5-6月期紙本統一發票或雲端發票（每張消費金額10元以上）即可免費參加。

▲北區國稅局「健走租稅宣導」6/ 10日登場　

活動會場並安排駐唱歌手演唱超高人氣歌曲互動演出、神奇魔術秀、巨型泡泡秀、兒童造型氣球及創意泡泡體驗等精彩表演，適合全家大小一起來同樂。活動當日健走後除憑兌換券換取完走禮外，還可參加摸彩，有機會獲得Apple iPad平板電腦、Panasonic 25L微電腦微波爐等多項超夯獎品，名額有限，報名從速喔！

該局表示，為讓民眾體驗消費儲存雲端發票的便利性，特別規劃雲端發票體驗區，民眾只要以行動支付、信用卡或悠遊卡支付10元至30元，並儲存雲端發票，即可換購價值50元至150元超值商品；另外還設有多元有趣的宣導攤位，備有精美宣導品，請民眾多攜帶112年5-6月期紙本統一發票或雲端發票兌換宣導品，本次活動募集的發票將全數捐贈給轄內社福團體，竭誠歡迎大家踴躍報名參加，攜家帶眷親子同遊，一起健走享健康、捐發票送愛心，同時為環保盡一份心力！

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