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5月報稅季展開　北區國稅局：直撥退稅快速又便利

▲5月報稅季展開

▲5月報稅季展開，北區國稅局表示：直撥退稅快速又便利。（圖／北區國稅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

財政部北區國稅局表示，5月報稅季已開始申報111年度綜合所得稅，納稅義務人結算申報為應退稅者，請多採用金融機構或郵局的存款帳戶辦理「直撥退稅」，於退稅日立即入帳，省時又便利。

該局說明，納稅義務人符合以下條件之一，就可以適用首批退稅：
一、5月1日至5月31日以「網路申報」或利用「線上登錄」、「電話語音確認」回復稅額試算。
二、5月10日以前向戶籍所在地稽徵機關以書面回復稅額試算。
符合首批退稅的民眾，若於申報時已填妥本人、配偶或申報受扶養親屬於金融機構或郵局的存款帳戶，或勾選沿用上年度結算申報繳(退)稅成功的存款帳戶，就可以在今年7月31日收到退稅款。

▲5月報稅季展開

該局進一步說明，轄區內110年度綜合所得稅尚有38,554件未採直撥退稅，納稅義務人須持退稅憑單往返金融機構或等待票據交換始可領到退稅款，尚未兌領前須妥善保管及避免憑單過期，該局特別籲請善加利用直撥退稅服務，可達到快速、安全又便利的多重好處。

▲5月報稅季展開

另外，綜合所得稅結算申報有手機版、線上版及離線版等網路申報方式可以選擇。為便利民眾報稅，今（112）年手機版新增「現金繳稅」及「申請延分期繳稅」2大功能，使手機報稅與電腦報稅一樣方便，讓人手一機的民眾可以隨時輕鬆完成申報繳稅。

該局提醒，手機申報提供6種繳稅方式，有「現金或票據」、「自動櫃員機（ATM）」、「委託取款」、「活期（儲蓄）存款帳戶」、「信用卡」及「行動支付與電子支付帳戶」。 若選擇「行動支付與電子支付帳戶」繳稅，目前有15款行動支付APP及3種電子支付可以使用。

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