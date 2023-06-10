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吳鳳科大畢業典禮　展現多元族群融合、友善校園理念

▲▼ 吳鳳科技大學112級畢業典禮 。（圖／吳鳳科大提供）

▲吳鳳科技大學112級畢業典禮，許家維同學二專及二技皆就讀吳鳳科大休閒系假日班,畢業典禮獲頒「勤學優良獎」及「勵學獎」  。（圖／吳鳳科大提供）

記者翁伊森／嘉義報導

吳鳳科技大學112級畢業典禮圓滿結束，同學們即將展開新的人生旅程。吳鳳科大向即將畢業的同學表示祝賀，來自國內外學生在學期間努力學習，考取專業相關證照，成功完成專業和通識學分，以展現友善校園多元族群融合理念。

▲▼ 吳鳳科技大學112級畢業典禮 。（圖／吳鳳科大提供）

▲吳鳳科技大學112級畢業典禮，應媒系吳杼臻同學雖罹患腦性麻痺,配合系上專業證照輔導課程，考取Adobe系列等4張國際證照,畢業典禮獲頒「學業成績優良獎」及「勵學獎」 。（圖／吳鳳科大提供）

畢業典禮在具有非凡意義的旭光中心舉行。一方面象徵全球COVID-19疫情趨緩，隔離和封鎖措施取消，生活正逐漸恢復正常。另一方面，畢業典禮再次回到旭光中心，同學們與親友共同分享畢業喜悅和祝福。首屆僑生班畢業生在台灣萬能工商學習三年，隨後進入吳鳳科大四年進修，獲得業界高度肯定。來自澳洲、馬來西亞、越南等國的親友團也到場祝賀。

畢業生代表鍾岱伶、梁宇源和明倩表達對母校的感激和祝福。此外，面對腦性麻痺的同學吳杼臻和許家維克服逆境，在學業上表現優異，並取得多張證照獲得「勵學獎」。吳杼臻在求學期間獲得了多項專業證照，並受到廠商的青睞，畢業後將從家中進行美術設計相關的工作。許家維則在學習期間習得了電腦技能和行銷專長，畢業後將在家從事網購行銷工作。

▲▼ 吳鳳科技大學112級畢業典禮 。（圖／吳鳳科大提供）

▲吳鳳科技大學112級畢業典禮，吳鳳科大也有來自英國的同學就讀，就學期間認真學習 。（圖／吳鳳科大提供）

蔡宏榮校長指出，所處的國際環境充滿變動和不確定性，但其中也蘊藏著機遇，讓我們創造價值，改變環境，造福社會。他鼓勵畢業同學繼續學習，因為「知識就是力量」。大學期間為他們奠定了堅實的專業基礎，現在應該學習最新科技，結合國際趨勢和產業發展，更好地服務社會。值得一提的是，去年吳鳳科大提出的「人工智慧無人機科技系」已獲教育部核准。

▲▼ 吳鳳科技大學112級畢業典禮 。（圖／吳鳳科大提供）

▲吳鳳科技大學112級畢業典禮，首屆僑專班畢業生代表梁宇源有來自澳洲及馬來西亞等11位親友團也到場祝福,親友團與吳鳳科大校長及董事長合照 。（圖／吳鳳科大提供）

再則「迎接新科技潮流」。輝達（Nvidia）引起了人工智慧的熱潮。鼓勵大家跟上這個趨勢，不只是為了追求食物而奔跑，還是為了避免成為獵物而奔跑，都要及早迎接新科技的到來。他表示今天的講稿也是參考ChatGPT潤稿而成。

甚至提到「以人為本、永不放棄」。以稻盛和夫為例來激勵畢業生。稻盛和夫創辦了京都陶瓷和日本第二大電信公司之一的第二電信。當年，日本航空陷入經營危機時，已經78歲的稻盛和夫毅然接手，透過以人為本的經營方式，加上永不放棄的意志力，成功挽救了日本航空，創造了經營的新高峰。

呼籲「行善、隨時感恩」。他表示，只要動機良善、毫無私心，凡事皆由心起，成功就在眼前。即使面臨危機，我們也應該以積極的心態和理性的態度來應對。他的成功秘訣就是利他行善，隨時感恩。

最後「正面思考」，蔡宏榮分享了一首南宋詩句：“春有百花秋有月，夏有涼風冬有雪，若無閑事掛心頭，便是人間好時節。”他表達了每個季節都有其美好和衰退的意義，只要我們能夠正面思考、接受逆境、知足常樂、動機良善，毫無私心，凡事皆由心起，成功就在眼前。即使面臨危機，我們也應以積極的心態和理性的態度來應對。他的成功秘訣就是利他行善，隨時感恩就能讓每一天都成為美好的日子。

最後，蔡校長衷心祝福所有畢業同學們在未來的道路上一帆風順，並表示吳鳳科技大學的校門永遠為他們敞開。他希望同學們以吳鳳為榮，讓吳鳳以他們為榮。同時，他也祝福所有來賓身體健康、吉祥如意。

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