獨／創校百年成功高中「首位女畢業生」是她　校長頒獎暖哭全場

▲成功高中校長孫明峯（右）頒榮譽畢業證書給林月香（左）。（圖／成功高中提供）

記者楊惠琪／台北報導

驪歌聲起，又到了畢業典禮季節，創校101年的台北市老牌男校成功高中，出現首位女畢業生。為陪伴重度腦性麻痺兒子何彥寶求學，媽媽林月香每天入班陪讀，協助翻書、抄筆記，校長孫明峯在畢業典禮上，特別頒給媽媽榮譽畢業證書，以及繡有媽媽名字的成功高中制服，感動全校師生。林月香感動的說：「雖然是兒子畢業，但我好想哭」。

罹患重度腦性麻痺的成功高中畢業生何彥寶，一出生是850公克的早產兒，語言、智商、運動神經受到創傷，但仍克服身體障礙、逆境求學，曾獲頒總統教育獎，因生活無法自理，寫字速度慢，母親林月香從小四就當起兒子的貼身書僮，入班一起上課，幫忙抄筆記、對答案，一路從小學到高中，未來也將陪伴兒子進大學。

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成功高中日前舉辦畢業典禮，何彥寶高中三年除了到醫院回診、開刀外，幾乎全勤，日前以大學學測成績參加身心障礙學生升學大專校院甄試，在腦性麻痺類組中獲得全國第二名成績，可望考取台大法律系，獲頒「堅毅勤學獎」。





▲林月香穿上學校特別為她訂製的制服，讓她相當感動。（圖／成功高中提供）

「何媽媽也念了三年的成功高中」，孫明峯說，彥寶媽媽三年來的伴讀，偉大的母愛和辛勞，全校師生都看在眼裡，因此特別頒發榮譽畢業證書，也贈送繡上媽媽姓名的成功校服，恭喜媽媽和彥寶一起畢業，這也是成功高中創校百年來，第一位女性畢業生。

林月香說，感謝校長和成功高中特教團隊的協助，讓彥寶順利完成高中學業，一路走來，如果沒有學校老師的幫忙和體恤，求學路很難走下去。學校送她的成功制服，不但有她的姓名，校名還繡了「成功媽媽」、學號是：「5201314」，讓她感動的說：「雖然是兒子畢業，但我好想哭」。