畢典砸學校廁所！高中生發IG「高中不嗨，老年癡呆」全看怒

▲有高中生在畢業典禮破壞學校。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／鄺郁庭報導

六月是畢業季，多所學校近日舉行畢業典禮，卻傳出有學生在畢業典禮當天，大肆破壞學校廁所，還拍下小便斗被敲壞，以及在廁所裡狂玩滅火器的畫面，配上文字「高中不嗨，老年癡呆」，行為引發議論。

有網友在Dcard發文，「某高中學生在畢業典禮當天砸爆學校廁所還發到限動炫耀」，文中曝光3張廁所慘照，第1張是小便斗上方的裝置被敲到掉下來的照片，第2張是滿地滅火器粉末的狼藉照，第3張也相當誇張，因為廁所竟然沒門了，不知道是被拆下還是被敲到掉下來，直接慘倒在廁間。

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▲▼廁所慘況曝光。（圖／翻攝自Dcard）

另外，在IG限動的影片則可見，先是一段小便斗被敲壞的影像，然後接到學生拿著滅火器狂噴，弄得滿地粉末的影片，下方還配上文字「高中不嗨，老年癡呆」。

▲學生還拍下影片上傳IG。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出，秒引來眾人群起撻伐，「這應該可以直接報警吧」、「希望學校用毀損罪告他們」、「看到這些資源被破壞覺得很心疼==」、「太扯了吧」、「到底是哪裡有問題」、「到時賠款金額出來就笑不出來了」、「都讀到高中，竟然做這種國小生都知道不該做的行為」、「刑事毀損罪、民事損害賠償，然後還主動提供影像給受害者。」