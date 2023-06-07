家長會參加「國中畢業典禮」嗎？　孩1句話讓他呆住：但我很想去

▲最近是畢業季。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

近期是畢業季，多數學校都有舉辦畢業典禮，身為家長，會參加孩子的畢典嗎？就有網友坦言他很想參加，但孩子卻覺得爸媽若參加畢典很奇怪。貼文曝光後，隨即引發討論，多數家長都表明想參加，但還是會尊重孩子意願。

有網友在臉書社團「匿名3公社」上發文拋問，大家會參加小孩的「國中畢業典禮」嗎？他其實很想參與，不想錯過孩子的重要時刻，但是孩子卻說自己已經長大了，爸爸、媽媽若參加會很奇怪。

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貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「就算請假都要去」、「去祝福她，以後也是回憶」、「我還是會偷偷去耶，以前國中都好希望父母可以參加，但他們都忙於工作無法參加」、「為什麼不去？如果同學的家長都去了，只有她自己沒有應該會很失落，國中有叛逆期什麼都說不要」、「我會去，就算她不讓我去，我也會偷偷去」。

▲孩子覺得自己已經長大了。（示意圖／記者周宸亘攝）

但也有網友認為，「尊重孩子的想法吧，國中的我被排擠，我其實不希望媽媽看到我那個樣子」、「尊重小孩意見，畢竟正處於青春期」、「看小孩要不要家長去吧，有些小孩覺得大人去會很彆扭，那就不要去；反之他們想要大人去，那就去」、「這是屬於他們的時間，就尊重、祝福就好」、「她若『真心確定』不希望你去，那你就別去吧」、「問小孩啊，看孩子希不希望父母出現」。

後來有網友要原PO忠於自己的想法，「想去就去！」原PO則回應，「我也這麼想，畢竟孩子的成長只有一次」。