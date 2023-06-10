防致災！氣象局揭未來2周「梅雨季豪大雨機率高」　6月下旬轉乾

▲未來2周將是梅雨季出現豪大雨機率最高的時間。（圖／氣象局）

記者李姿慧／台北報導

滯留鋒面下周將帶來致災性大雨，氣象局臉書粉專「報氣候-中央氣象局」公布未來1個月(6/10-7/6)長期天氣展望，指出未來二周台灣天氣不穩定，為梅雨季出現豪大雨機率最高時段，6月下旬將轉乾。

「報氣候-中央氣象局」表示，未來兩周，台灣都處於天氣不穩定的狀態，為今年5月到6月梅雨季期間出現豪大雨機率最高的時段；6月下旬，太平洋副熱帶高壓有增強趨勢，整體環境場將轉乾。

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氣象局公布未來1個月長期天氣展望中指出，根據模式預測，未來兩周夏季季風增強，東亞沿岸降雨明顯，台灣天氣不穩定。第1周滯留鋒面影響期間，各地有陣雨或雷雨，易有短延時強降雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率。第2周可能受西南風影響，西半部有機會出現較大雨勢。近期西北太平洋有熱帶擾動訊號，需隨時留意氣象局最新預報資訊。

此外，根據模式溫度指標預測，未來第1周期中前溫度高於氣候平均值，隨後溫度下降至略低於氣候平均值；第2周溫度維持在高於氣候平均值。雨量指標顯示，未來兩周皆有降雨訊號，且第1周期中至第2周期末，部分預報成員降雨訊號較強。不過氣象局指出，因溫度及雨量指標各預報成員分散度大，預報不確定性較高。