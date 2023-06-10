致災性梅雨再炸9天！　把握下週「唯一空檔」

▲今日午後雨勢會更強。（圖／中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

今日至下週一(10至12日)「梅雨季」第5波鋒面(為滯留鋒)在北部海面，部分地區有雷陣雨，午後雨勢會更強。下週二、三(13、14日)第5波「滯留鋒」南移經台灣上空，慎防「劇烈天氣」及大規模降雨致災。這波梅雨持續到下週日（18日），中間僅下週四（15日）有一天空檔。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出， 今日至下週一(10至12日)「梅雨季」第5波鋒面(為滯留鋒)在北部海面，西南風輸送的水氣多，大氣不穩定，局部地區有陣雨或雷雨；午後對流旺盛，致使降雨範圍擴大、雨勢增強。要注意小範圍「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)及氣象局特報。各地白天偏熱、遇雨則稍轉涼。

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▲午後對流旺盛，致使降雨範圍擴大。

今日各地區平地氣溫：北部23至31度，中部23至34度，南部24至35度，東部23至34度。

▲最新(9日20時)歐洲(ECMWF)模式，模擬850百帕風場及渦度圖顯示，下週二(13日20時)「滯留鋒」在台灣北部，配合西南氣流(左圖)。下週四(15日20時)「滯留鋒」在巴士海峽(右圖)。（圖／三立準氣象.老大洩天機）

下週二、三(13、14日)第5波「滯留鋒」南移經台灣上空，有「西南氣流」配合(左圖)，慎防「劇烈天氣」及大規模降雨致災。下週四(15日)「滯留鋒」南移至巴士海峽，降雨相對減緩、為短暫空檔(右圖)。

下週五至週日(16至18日)「滯留鋒」再北返經台灣上空至北部海面，恢復「梅雨旺盛期」的型態。此南北徘徊的特性，為典型「梅雨滯留鋒」所特有，應續防「劇烈天氣」及連日的大量降雨。