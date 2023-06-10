滯留鋒下周發威！專家示警「梅雨季最糟時期」來臨　端午後放晴

▲未來一到二周天氣不穩定，下周滯留鋒將帶來較大降雨。（圖／記者謝婷婷攝）

記者李姿慧／台北報導

今明(10日～11日)鋒面接近台灣北部海面，天氣不穩定，易有降雨；下周滯留鋒面重整徘徊，加上西南季風較強部分往台灣延伸，將出現較大雨勢，其中下周二、三(13日～14日)要留意豪大雨。專家示警，未來1到2周是今年梅雨季中天氣最糟糕時期，要預防豪大雨或短延時強降雨，穩定天氣要等端午後。

天氣風險公司分析師吳聖宇表示，過去幾天台灣上空白天的熱力對流發展旺盛，很多地方出現蠻大雨勢，甚至降雨延續到晚間都還在下，顯示台灣上空大氣條件不太穩定，最主要是因為來自南邊西南季風暖濕空氣所造成的影響，讓台灣附近呈現一個容易發展對流系統環境，雖然季風本身並不強，但是大氣足夠不穩定且水氣偏多狀況下，只要有像是白天日照的熱力作用或是其他條件催化，對流發展就會相當劇烈，且持續時間特別長。

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吳聖宇指出，今明兩天周末假期(10日～11日)北邊鋒面系統靠近台灣北部海面，鋒面結構受谷超颱風干擾，不是特別好，西南季風較強部份也被谷超颱風帶走，沒直接跟鋒面配合，但還是讓台灣上空以及周圍大氣不穩定，海面以及陸地上不時會有對流系統發展起來造成降雨，尤其白天因為陽光熱力作用加入，對流發展會比較旺盛，中央山脈、雪山山脈沿線以及東半部地區受到旺盛熱對流影響機會又更高，甚至有可能一直延續到晚間。

另周末兩天除降雨外，溫度跟濕度偏高，高溫普遍有31度到33度以上。

吳聖宇指出，隨谷超颱風遠離，西南季風較強部分逐漸往台灣方向延伸，配合鋒面重整建立，整體環境呈現典型的梅雨鋒面(滯留鋒面)型態，各地降雨機會高，且可能出現大雨或豪雨等級雨量。

▲下周滯留鋒面加上西南季風影響，將出現較大降雨（圖／天氣風險）

下周一(12日)西南季風逐漸增強，各地降雨就會漸趨明顯，吳聖宇表示，下周二、下周三(13日～14日)因為鋒面上有低壓發展通過台灣附近，出現豪大雨的條件又會更好一些。下周四(15日)鋒面往南壓到巴士海峽，整體降雨較為緩和。

不過下周五、下周六(16日～17日)鋒面又會再度北抬，吳聖宇分析，各地又會有出現豪大雨的可能性，下一個周日(18日)之後鋒面有北抬到東海一帶的趨勢，但是受到鋒前西南風環境的影響，一直到下下周(19日之後)看來還是會有好幾天比較不穩定的天氣型態，真正要比較穩定下來有可能要一直等到端午節(22日)過後，太平洋高壓增強，鋒面更往北遠離，才有機會恢復到夏季型的天氣型態。

吳聖宇強調，未來1周到2周台灣的天氣都不太理想，可說是今年梅雨季中天氣最糟糕的一段時間，提醒做好準備，預防豪大雨或是短時強降雨可能造成的影響。