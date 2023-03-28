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北市今公布3個月政績！議員爆「昨稱呈核中」　批研考會幫蔣萬安說謊

▲▼台北市長蔣萬安主持市政會議。（圖／台北市政府提供）

▲台北市長蔣萬安主持市政會議。（圖／台北市政府提供）

記者袁茵／台北報導

台北市長蔣萬安上任滿3個月，28日於市政會議檢討3個月執政進度，承諾未來會透過「市政白皮書」追蹤政見落實情況，並於每年1月、7月更新進度；但民進黨台北市議員林延鳳批評，自己在3日、27日向研考會索資政見列管資料未果，但研考會主委俞振華28日卻能對同一件事在市政會議上侃侃而談，質疑研考會幫蔣萬安說謊。

蔣萬安28日主持市政會議，由研考會彙整了各項以民眾的角度所推動的施政成果，研考會主委俞振華表示，市府1月14、15日舉辦首長共識營，確定工程類、非工程類各4項政策主題，研考會會持續追蹤管考進度，未來並透過「市政白皮書」追蹤蔣萬安政見落實情形，每年1月、7月更新進度，邀請外部專家學者檢視並公布在市府網站。

但林延鳳28日中午表示，北市府今稱1月舉辦共識營，持續由研考會追蹤4項政策管考紀錄，但蔣萬安在這3個月都沒有列管政見，本月3日與研考會索取政見列管資料，6日卻回覆「擬定辦理中」，還只提供蔣萬安競選時期「政見白皮書」，並口頭預告副市長李四川將於3月20日、蔣萬安上任86天後，才要開會決定局處列管事宜。

▲▼林延鳳表示，自己和研考會索取政見列管資料，對方6日卻回覆「擬定辦理中」，25日再次回覆「會議記錄呈核中」。（圖／台北市議員林延鳳辦公室提供）

▲林延鳳表示，自己和研考會索取政見列管資料，對方6日卻回覆「擬定辦理中」，25日再次回覆「會議記錄呈核中」。（圖／台北市議員林延鳳辦公室提供）

林延鳳提及，直至25日李四川開完會5天之後，她就同一問題再調閱資料，研考會於27日再次回覆「會議記錄呈核中」，等同還未確定如何列管，如今俞振華卻能對同一件事在市政會議上侃侃而談，還稱1月共識營後就有列管政見，顯見研考會若不是對她說謊，就是對全台北市民說謊。

林延鳳認為，蔣市府平時螺絲鬆，各種施政無方屢被檢討，才在上週被揭露六都施政滿意度最後一名的殘酷真相，但蔣萬安非但不及時提出有感政策挽回民心，民眾對他僅為「三寶爸」形象，市府同仁私下評論認為李四川才是市長，如今更墮落到由研考會主委出來說謊、文過飾非，未來該如何取信於市民？

▲▼林延鳳表示，自己和研考會索取政見列管資料，對方6日卻回覆「擬定辦理中」，25日再次回覆「會議記錄呈核中」。（圖／台北市議員林延鳳辦公室提供）

林延鳳呼籲，市府應對其列管無方，向市民公開道歉，並即刻公開蔣萬安政見列管情形，分點、分項，公開透明，不用等到7月才公開，且列管事項不應以政見白皮書為限，舉凡競選公報內容、受訪時對市民的承諾，如建造社宅五萬戶等，都要坦然接受市民檢驗，不要連如何列管政見都要搞成「羅生門」。

對此，台北市政府發言人王秋冬回應，北市府1月14日至15日召開首長共識營，確認本府即刻推動的市政議題，分為工務組與非工務組，每組各提4大主題，由他召開協調會確認執行方向，並追蹤執行進度；研考會於市政會議中提出進度報告，這些政策為短期施政重點，不全然為市政白皮書內容。

王秋冬指出，有關市政白皮書的內容，3月由李四川主持會議定案，研考會將於4月份起進行列管，並請各單位按期報告執行進度，未來每年1月跟7月也會定期更新市政白皮書，都會提供給議員，一切透明公開，沒有說謊的問題。

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