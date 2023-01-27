路燈失明請打1999！　「這些事」皆會增加路燈維修難度

▲台北市公園處路燈維修人員不辭辛勞的地維修路燈。（圖／台北市政府工務局公園路燈工程管理處提供）

記者江采蓁／綜合報導

台北市公園處路燈維修人員是夜晚的守護者，為確保每盞路燈都能運作正常，照亮每各大街小巷，他們總是在夜間奔波於大街小巷，若是設備損壞或路燈失明，也請民眾撥打1999市民當家熱線，公園處維修人員會在接獲派工通報後，儘速至現場了解查修並回報處理情形。

公園處表示，臺北市的老舊社區如萬華、大同， 人口密集擁擠、建築物緊鄰、空間狹小，在路燈維修在執行上也常有一些未知的挑戰，若通報路燈失明地點在社區周邊的狹小巷弄內，維修工程車輛無法直接開進去，此時維修人員就必須扛著鋁梯，一手拎著換修器材，爬上爬下維修路燈，十分考驗維修人員體力與耐力；而若維修地點處有雜物堆置或車輛停在開關箱旁堵住了維修孔，這時維修人員還得想辦法搬移雜物及連絡車主移車，才能開啟維修孔蓋，以順利完成路燈維修工作；此外，架空纜線等障礙物，皆會增加維修困難度及處理時間。

路燈維修工作雖會遇到各種狀況，但維修人員都會通通克服，就是為了把路燈修亮，保護居民的安全，提升市民的居住品質，維護用路人之安全。老舊社區巷弄狹小，照明是又市民及夜歸人生活上重要的公共設施，因此，若是設備損壞或路燈失明，也請民眾撥打1999市民當家熱線，公園處維修人員在接獲派工通報後，會儘速至現場了解查修並回報處理情形，以符合市民要求及期待。