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蔣萬安白皮書談新住民權益「僅寫這13字」　議員批：根本只為交差

▲▼台北市議會第13屆第3次定期大會，柯文哲市長施政報告，市議員許家蓓。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北市議員許家蓓。（資料圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長蔣萬安於2022年競選期間提出多項政見，包括照顧青年、新住民、原住民、勞工朋友，以及解決北市人口流失及少子化問題，但民進黨台北市議員許家蓓發現，市府遲至3月底才上傳的市政白皮書，內容簡陋籠統，且針對新住民政策僅一句「強化新住民服務，提升權益保障」，根本只是為了交差。

台北市議會17日下午進行民政部門質詢，許家蓓表示，研考會近期把蔣萬安市政白皮書放到網路上，總共列113項政策，看起來很多，但質疑如何判斷這些政策有無達標？

研考會主委余振華舉例，例如都更項目，蔣萬安競選時承諾公辦都更降到75％，現在已降下來，每年7月會做評鑑與報告看執行成效如何，最後由外部專家做最後評鑑，9月公布政見是否已經完成，並分為4等級A、B、C、D，完成是A、持續辦理為B、持續研議為C。

▲▼蔣萬安市政白皮書。（圖／翻攝自研考會網頁）

▲蔣萬安市政白皮書。（圖／翻攝自研考會網頁）

許家蓓再問，有沒有上網看過市政白皮書內容，「我認為寫得非常抽象跟簡陋，就舉幾個例子來說，要提高教育預算，但沒有寫要提高哪部分；再來強化新住民服務也寫得很簡陋，只有『強化新住民服務，提升權益保障』字眼，讓人感覺是想把這些資料放到網路上交功課而已，希望能針對這些改善調整。」而余振華也回應「好」，允諾改善。

另外，許家蓓認為，蔣萬安選前開很多支票，包括成立很多委員會、辦公室，並詢問目前成立狀況。民政局長陳永德表示，人口政策委員會預計6月底成立；原民會主委巴干．巴萬說原住民權益維護委員會預計7月底以前成立完畢；而勞工政策諮詢會，勞動局長高寶華承諾預計於6月成立。

許家蓓進一步指出，蔣萬安選前提及，台北市政府的「新移民事務委員會」27名委員中，僅有5名新住民代表，比例太少必須增加，但蔣萬安上任後，新移民事務委員會仍維持5名新住民代表，並未增加，蔣萬安根本政見跳票。對此，陳永德承諾將在明年度重新辦理新移民事務委員會遴選時，評估增聘新住民委員。

最後，許家蓓說，蔣萬安上任百日，除了一味加碼加碼再加碼，想著要用撒幣政策要在短期內讓人民有感，但對於其他軟硬體建設及政策推動卻是慢吞吞，也難怪施政滿意度吊車尾；且郝龍斌前市長當年推出「助你好孕」，雖在短期內提升北市生育率，但隨著各縣市跟風加碼、台北居大不易，若干年後北市陸續被其他縣市超車，顯見靠著發獎勵金並不是長遠之計。

許家蓓提醒，若蔣萬安不儘快著手強化其他生育、人口、托育、勞工及各族群的照護政策，很快就會被看破手腳，呼籲市府團隊不要讓蔣萬安的政見淪為紙上談兵，辜負台北市民期待。

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