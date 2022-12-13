環境公害便民陳情　台東縣環保局全年無休24小時受理

▲環境公害陳情，台東縣環保局全年無休24小時受理。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣環保局為維護縣民環境權益，第一線稽查人員都堅守著崗位，全年無休24小時全天候受理環境公害陳情案件，依據統計，從109年2,020件、110年2,445件，到今年截至11月底已達2,267件，顯示縣民對生活環境品質的要求，當民眾發現環境公害或污染時，即時撥打免費專線0800-066-666、1999縣民服務專線、環保局電話（089）221999，或透過手機APP「公害報報」、公害污染陳情網路受理系統(https://ww3.epa.gov.tw)等管道進行陳情。

台東縣政府表示，民眾重視生活環境品質，當生活周遭如遇到空氣污染、異味、噪音、環境衛生、廢棄物、水污染等公害或污染時，都希望能獲得快速的處理及改善，縣府提供24小時全年無休的1999縣民服務專線及環保局的環境公害或污染陳情管道，民眾可以即時且便利藉由一通電話或利用網路就能獲得更迅速受理陳情的服務。

環保局指出，環境公害陳情管道多元且暢通無阻，陳情人個人資料也絕對保密，請民眾安心利用任一管道即時報案，並請明確提供陳情對象名稱、位置及污染情形，讓環保稽查人員能正確及快速抵達現場稽查、蒐證及處理，陳情人可以要求回復處理情形，也請留下聯絡名字及電話，同時可讓稽查人員在遇陳情內容不明確或有疑問時，聯絡陳情人了解案情，以更有效且適法處理，最後當完成報案後，電話接聽人員或資訊系統會給予陳情案件編號，可以追蹤查詢案件處理情形。