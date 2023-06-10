　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

兩岸青年共享「騎」樂無窮

記者趙禕/上海報導

頂著陽光、揮著汗水，還一路欣賞美景、品嚐美食、更許下美好祝願的「2023閔行兩岸青年騎行活動」，6月9日下午在上海市閔行區馬橋鎮舉行，歡樂的活動安排讓參與的騎手收穫滿滿。

在告別新冠疫情之後，兩岸交流，尤其是滬台兩地的交流熱度持續升溫；為了深化兩岸青年的交流交往，上海市閔行區從這個月開始展開第一屆「台灣月系列活動」。這場以「騎樂無窮　青情逐夢」為主題的兩岸青年騎行活動，吸引了幾十位兩岸騎行愛好者參加；大家除了騎自行車健身鍛鍊和逐風賞景之外，還享受了一場精彩的科技盛宴，和一段溫馨的文化交流。

活動出發地，上海馬橋人工智能創新試驗區，是上海市閔行區的科技重鎮之一，有許多高精尖的科技企業入駐，在人工智慧、機器人研發等方面都孵化出不少優異的成果。騎行活動開始之前，先舉行了「閔行台青研學基地」揭牌儀式；這個研學基地未來將為台籍青年參訪、培訓、實習、就業、創業提供服務、搭建平台，讓台灣青年也能有機會在上海共享發展新機遇、共創美好新未來。

▲上海市台辦副主任陽禮華、閔行區副區長楊辛共同為「閔行台青研學基地」揭牌。（圖／記者趙禕攝）▲上海市台辦副主任陽禮華、閔行區副區長楊辛共同為「閔行台青研學基地」揭牌。（圖／記者趙禕攝）
▼所有參加活動的人員透過影片深入瞭解馬橋鎮和馬橋人工智能創新試驗區的概況。（圖／記者趙禕攝）▼所有參加活動的人員透過影片深入瞭解馬橋鎮和馬橋人工智能創新試驗區的概況。（圖／記者趙禕攝）

閔行區台辦主任張海平表示，希望通過這次活動讓兩岸青年近距離交流、面對面溝通，在並肩同行中了解閔行的過去和現在，感受馬橋濃郁的人文氣息；期待兩岸青年藉此加深彼此的友誼，更好傳承中華優秀傳統文化，攜手並肩同行、共創美好未來。

▲上海閔行區台辦主任張海平。（圖／記者趙禕攝）▲上海閔行區台辦主任張海平。（圖／記者趙禕攝）

說「上海馬橋」，可能很多台灣人沒聽過；但是說起強恕中學，那在台灣還是很有名氣的。台北強恕中學最早的前身「強恕學堂」就是馬橋俞塘籍名人、中國國民黨元老鈕永建在1899年創辦，是上海縣境內最早的新式學堂；歷經戰亂、毀壞、停課、復學、更名，於1994年將校名改回馬橋強恕小學和馬橋強恕中學，2002年中小學合併成九年一貫制學校，定名為「上海馬橋強恕學校」。

文化同根、精神同脈，所以本次活動還安排由馬橋強恕學校向台北強恕中學贈送「馬橋文化讀本」，希望透過這樣的方式共續文化根脈。來自馬橋強恕學校的徐皓軒同學帶著全校師生的心願，現場誦讀了「寫給海峽對岸台北強恕同學們的一封信」，向強恕中學的學生介紹馬橋強恕學校的情況，更誠摯邀請強恕中學的師生到馬橋強恕校園走走看看，讓彼此的聯繫更緊密，情感更親切。

▲贈書儀式由馬橋強恕學校資深教師胡軍代表學校向台北強恕中學贈書，由上海市台灣同胞投資企業協會常務副會長李崇章代表接受。（圖／記者趙禕攝）▲贈書儀式由馬橋強恕學校資深教師胡軍代表學校向台北強恕中學贈書，由上海市台灣同胞投資企業協會常務副會長李崇章代表接受。（圖／記者趙禕攝）
▼馬橋強恕學校的徐皓軒同學誦讀「寫給海峽對岸台北強恕同學們的一封信」。（圖／記者趙禕攝）▼馬橋強恕學校的徐皓軒同學誦讀「寫給海峽對岸台北強恕同學們的一封信」。（圖／記者趙禕攝）

在本次騎行活動的出發點，主辦方安排的主題是「逐夢鄉路」，參與活動的人員在這裡參觀了馬橋有AI服務站，一起分享由烹飪機器人現場做的地方特色小吃「馬橋香乾」，濃郁入味的口感讓所有人都讚不絕口；吃完了豆乾，轉身看看泡茶機器人，身手俐落迅速泡出一杯杯清香撲鼻的佳茗；如果碎屑不小心掉地上了，沒關係，有掃地機器人麻利的把地上清的乾乾淨淨；最後再欣賞機器人舞蹈團帶來的機器舞，揮手轉身、整齊劃一、動感十足，帶給大家絕佳的視覺享受。

▲參與活動的人員品嚐烹飪機器人做的「馬橋香乾」。（圖／記者趙禕攝）▲參與活動的人員品嚐烹飪機器人做的「馬橋香乾」。（圖／記者趙禕攝）
▼泡茶機器人轉瞬間泡出一杯杯佳茗。（圖／記者趙禕攝）▼泡茶機器人轉瞬間泡出一杯杯佳茗。（圖／記者趙禕攝）
▼清潔工作交給掃地機器人，所有人回頭欣賞機器人舞蹈團的機器舞表演，感受馬橋的「科技範兒」。（圖／記者趙禕攝）▼清潔工作交給掃地機器人，所有人回頭欣賞機器人舞蹈團的機器舞表演，感受馬橋的「科技範兒」。（圖／記者趙禕攝）

在上海市台辦副主任陽禮華、閔行區副區長楊辛等嘉賓共同鳴槍後，騎行隊伍浩浩蕩蕩的奔往第二站─馬橋鎮民主村；一路上有些騎手卯足全力、風馳電掣，有些騎手信步閒庭、泰然自若，所有人在半個小時的騎程後陸續到達民主村。這裡的主題是「遇見鄉味」，主辦單位備下了海峽兩岸的小吃和飲料讓騎手們補充體力；騎手們現場品饗了美食，再到旁邊的農耕展示館參觀老上海的鄉土風情，感受農村生活的野趣。

▲在嘉賓們共同鳴槍後，騎行隊伍衝向第二站─馬橋鎮民主村。（圖／記者趙禕攝）▲在嘉賓們共同鳴槍後，騎行隊伍衝向第二站─馬橋鎮民主村。（圖／記者趙禕攝）
▼有些騎手騎的風急火燎，有些騎手騎的悠閒自在。（圖／記者趙禕攝）▼有些騎手騎的風急火燎，有些騎手騎的悠閒自在。（圖／記者趙禕攝）
▼見到美食當前，很多騎手也顧不上運動時適不適合吃太多，大口大口就往嘴裡塞。（圖／記者趙禕攝）▼見到美食當前，很多騎手也顧不上運動時適不適合吃太多，大口大口就往嘴裡塞。（圖／記者趙禕攝）
▼騎手們在農耕展示館感受農村生活的野趣。（圖／記者趙禕攝）▼騎手們在農耕展示館感受農村生活的野趣。（圖／記者趙禕攝）

本次活動的最後一站是韓湘水博園，這裡的主題是「播種鄉情」。騎手們在這裡漫步在碧水清波和亭台樓閣之間，感受馬橋的人文生態魅力；最後在號稱「上海第一香樟」的千年古樟前，寫下許願卡，為自己留下美好的祝願，圓滿結束了本次活動。

▲參與活動的人員走在湖光水色間欣賞亭台樓閣。（圖／記者趙禕攝）▲參與活動的人員走在湖光水色間欣賞亭台樓閣。（圖／記者趙禕攝）
▼所有人員最後在千年古樟前寫下許願卡，為自己留下美好的祝願。（圖／記者趙禕攝）▼所有人員最後在千年古樟前寫下許願卡，為自己留下美好的祝願。（圖／記者趙禕攝）

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
「超商浩克」甜蜜結婚照曝光　親喊2字確認關係
爸爸爆性騷　吳怡農發聲了
SHINee溫流活動「全面中斷」！
駐菲代表涉「性騷擾遭解職」　外交部證實

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

兩岸青年共享「騎」樂無窮

中俄參謀長視訊通話　共同參與「北部·聯合-2023」演習

將1歲、2歲女兒反鎖家中！狠心媽1個多月未歸...孩子遭活活餓死

陸央行副行長范一飛遭雙開　被控「靠金融吃金融」

稀奇！麒麟神獸出沒雲南深山　「四不像」中華鬣羚珍貴畫面曝光

大陸外交部引華盛頓語錄　回應布林肯稱「美國不求各國選邊站」

陸：美國強加「發達國家」帽子　是為了遏制中國發展

健壯國三生離奇高燒心肺衰竭　醫生追查是「修腳」惹禍

港清潔工「拖鞋打死倉鼠」　被捕前堅稱：倉鼠也是老鼠！

吃了一口辣椒…38周孕婦突「狂嘔血瀑布」！醫示警1動作致命

18歲女270度無煞車迴轉　暴衝進超商！困車內嚇呆

朱學恒認性騷議員鍾沛君！　強調喝到斷片：真心不清楚

港星餐廳拍片開補光燈「被要求關掉」　反擊店員：你們態度真的太差！

排灣男跟伯公上山砍木柴　米酒誤當水：喝完砍1甲地

北北基等7縣市豪大雨！　今起「梅雨鋒徘徊」致災降雨炸7天

他慘被拖吊怒控前車陷害　三寶現場曝光掀兩方論戰

嫌爸幫新生妹取的名「太土」　陸萌弟崩潰罵：毀了她一生

老婆吃完鱈魚香絲頭痛　老公下秒狂嗑撞到頭XD

郭雪芙曾被「耳邊私語」性騷擾　廣告濕身感受色眼神「反映被冷處理」

男治喪期不顧反對載她一程　櫻花妹落淚：台灣人太善良

兩岸青年共享「騎」樂無窮

中俄參謀長視訊通話　共同參與「北部·聯合-2023」演習

將1歲、2歲女兒反鎖家中！狠心媽1個多月未歸...孩子遭活活餓死

陸央行副行長范一飛遭雙開　被控「靠金融吃金融」

稀奇！麒麟神獸出沒雲南深山　「四不像」中華鬣羚珍貴畫面曝光

大陸外交部引華盛頓語錄　回應布林肯稱「美國不求各國選邊站」

陸：美國強加「發達國家」帽子　是為了遏制中國發展

健壯國三生離奇高燒心肺衰竭　醫生追查是「修腳」惹禍

港清潔工「拖鞋打死倉鼠」　被捕前堅稱：倉鼠也是老鼠！

吃了一口辣椒…38周孕婦突「狂嘔血瀑布」！醫示警1動作致命

四年一度　貿易局助我紡織機械業者米蘭展強力亮相

快訊／3:51高雄茂林區規模4.2「極淺層地震」　最大震度3級

美官員披露：布林肯下週赴中國進行外交會談

童年經典新作《龍之谷2》預告片釋出…滿滿回憶殺　4大職業隨你挑

朱學恒強吻鍾沛君喊戒酒　被抓包「2周前還在喝」影片超打臉

兩岸青年共享「騎」樂無窮

擴大1200月票通勤範圍　徐玉樹爭取4公車路線納入

豐原童泡澡溺死　鄰居爆「深夜傳怒吼、哭聲」疑被虐：警察來過

新光金大變天！　業界關注是否重啟「合併台新金」

EASY SHOP開直播間涼感內衣新登場　黛安芬纖型透氣為夏季而生

警抓毒蟲主人喊「全部趴下」　呆萌博美犬四肢趴地不敢動

大陸熱門新聞

稀奇！麒麟神獸出沒雲南深山

伴娘擋門「給紅包才開」！伴郎竟「連人帶門踹飛」

「陸高官不倫」竟是被包養！　白富美背景狂到顛覆三觀

帶血嬰兒被丟醫院大廳！護理師：產婦被老公抱去急救

吃了一口辣椒…38周孕婦突狂嘔血瀑布

陸國企高層牽小三被免職　女網友看她私照：愛了

拖鞋打死倉鼠被捕　他：倉鼠也是老鼠

中俄參謀長視訊通話

19歲少年姓方取「1名」！生日蛋糕連10年被寫錯

4公尺巨蟒闖派出所　員警嚇歪求救

陸國企高層小三學生照出土！胖到80公斤真實顏值曝

狠心媽1個多月未歸...1歲、2歲女兒遭活活餓死

兩岸青年共享「騎」樂無窮

港女下班遭砍　兇嫌逃進鬧區

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

起底無尊20歲照片帥炸！

即／超商浩克結婚了！「現任」曬結婚證書

女友穿內衣搭捷運被攔！　他怒：妨礙到誰？

精品LINE貼圖＋桌布免費下載　

台灣男歌手車禍身亡！享年31歲

震撼！新光金總經理吳欣儒請辭

台南保母虐嬰「腦出血+癲癇」　父控：2歲還不會站

蔡阿嘎點「難吃」生意下滑　雞肉飯業者：活該

超商浩克小三變老婆！喊2字確認關係

沒有海鮮！國人「10大食物過敏原」　第1名幾乎天天吃

稀奇！麒麟神獸出沒雲南深山

即／爸爸性騷擾　吳怡農道歉：以更謙卑、同理的心面對每個人

趙建銘胞弟趙建勳病逝！疑動脈瘤破裂　醫揭危險訊號

店員幫代收少了54萬　店長查帳短收送辦

女生都不喜歡上游泳課？一票妹子曝1缺點：很不舒服

更多

最夯影音

更多
18歲女270度無煞車迴轉　暴衝進超商！困車內嚇呆

18歲女270度無煞車迴轉　暴衝進超商！困車內嚇呆
朱學恒認性騷議員鍾沛君！　強調喝到斷片：真心不清楚

朱學恒認性騷議員鍾沛君！　強調喝到斷片：真心不清楚

港星餐廳拍片開補光燈「被要求關掉」　反擊店員：你們態度真的太差！

港星餐廳拍片開補光燈「被要求關掉」　反擊店員：你們態度真的太差！

排灣男跟伯公上山砍木柴　米酒誤當水：喝完砍1甲地

排灣男跟伯公上山砍木柴　米酒誤當水：喝完砍1甲地

北北基等7縣市豪大雨！　今起「梅雨鋒徘徊」致災降雨炸7天

北北基等7縣市豪大雨！　今起「梅雨鋒徘徊」致災降雨炸7天

熱門快報

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

冬瓜行旅社長郭憲鴻，從小接觸殯葬業，看盡這行的奇聞軼事。鎖定豈有此呂先睹為快！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面