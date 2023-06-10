兩岸青年共享「騎」樂無窮

記者趙禕/上海報導

頂著陽光、揮著汗水，還一路欣賞美景、品嚐美食、更許下美好祝願的「2023閔行兩岸青年騎行活動」，6月9日下午在上海市閔行區馬橋鎮舉行，歡樂的活動安排讓參與的騎手收穫滿滿。

在告別新冠疫情之後，兩岸交流，尤其是滬台兩地的交流熱度持續升溫；為了深化兩岸青年的交流交往，上海市閔行區從這個月開始展開第一屆「台灣月系列活動」。這場以「騎樂無窮 青情逐夢」為主題的兩岸青年騎行活動，吸引了幾十位兩岸騎行愛好者參加；大家除了騎自行車健身鍛鍊和逐風賞景之外，還享受了一場精彩的科技盛宴，和一段溫馨的文化交流。

活動出發地，上海馬橋人工智能創新試驗區，是上海市閔行區的科技重鎮之一，有許多高精尖的科技企業入駐，在人工智慧、機器人研發等方面都孵化出不少優異的成果。騎行活動開始之前，先舉行了「閔行台青研學基地」揭牌儀式；這個研學基地未來將為台籍青年參訪、培訓、實習、就業、創業提供服務、搭建平台，讓台灣青年也能有機會在上海共享發展新機遇、共創美好新未來。

▲上海市台辦副主任陽禮華、閔行區副區長楊辛共同為「閔行台青研學基地」揭牌。（圖／記者趙禕攝）

▼所有參加活動的人員透過影片深入瞭解馬橋鎮和馬橋人工智能創新試驗區的概況。（圖／記者趙禕攝）

閔行區台辦主任張海平表示，希望通過這次活動讓兩岸青年近距離交流、面對面溝通，在並肩同行中了解閔行的過去和現在，感受馬橋濃郁的人文氣息；期待兩岸青年藉此加深彼此的友誼，更好傳承中華優秀傳統文化，攜手並肩同行、共創美好未來。

▲上海閔行區台辦主任張海平。（圖／記者趙禕攝）

說「上海馬橋」，可能很多台灣人沒聽過；但是說起強恕中學，那在台灣還是很有名氣的。台北強恕中學最早的前身「強恕學堂」就是馬橋俞塘籍名人、中國國民黨元老鈕永建在1899年創辦，是上海縣境內最早的新式學堂；歷經戰亂、毀壞、停課、復學、更名，於1994年將校名改回馬橋強恕小學和馬橋強恕中學，2002年中小學合併成九年一貫制學校，定名為「上海馬橋強恕學校」。

文化同根、精神同脈，所以本次活動還安排由馬橋強恕學校向台北強恕中學贈送「馬橋文化讀本」，希望透過這樣的方式共續文化根脈。來自馬橋強恕學校的徐皓軒同學帶著全校師生的心願，現場誦讀了「寫給海峽對岸台北強恕同學們的一封信」，向強恕中學的學生介紹馬橋強恕學校的情況，更誠摯邀請強恕中學的師生到馬橋強恕校園走走看看，讓彼此的聯繫更緊密，情感更親切。

▲贈書儀式由馬橋強恕學校資深教師胡軍代表學校向台北強恕中學贈書，由上海市台灣同胞投資企業協會常務副會長李崇章代表接受。（圖／記者趙禕攝）

▼馬橋強恕學校的徐皓軒同學誦讀「寫給海峽對岸台北強恕同學們的一封信」。（圖／記者趙禕攝）

在本次騎行活動的出發點，主辦方安排的主題是「逐夢鄉路」，參與活動的人員在這裡參觀了馬橋有AI服務站，一起分享由烹飪機器人現場做的地方特色小吃「馬橋香乾」，濃郁入味的口感讓所有人都讚不絕口；吃完了豆乾，轉身看看泡茶機器人，身手俐落迅速泡出一杯杯清香撲鼻的佳茗；如果碎屑不小心掉地上了，沒關係，有掃地機器人麻利的把地上清的乾乾淨淨；最後再欣賞機器人舞蹈團帶來的機器舞，揮手轉身、整齊劃一、動感十足，帶給大家絕佳的視覺享受。

▲參與活動的人員品嚐烹飪機器人做的「馬橋香乾」。（圖／記者趙禕攝）

▼泡茶機器人轉瞬間泡出一杯杯佳茗。（圖／記者趙禕攝）

▼清潔工作交給掃地機器人，所有人回頭欣賞機器人舞蹈團的機器舞表演，感受馬橋的「科技範兒」。（圖／記者趙禕攝）

在上海市台辦副主任陽禮華、閔行區副區長楊辛等嘉賓共同鳴槍後，騎行隊伍浩浩蕩蕩的奔往第二站─馬橋鎮民主村；一路上有些騎手卯足全力、風馳電掣，有些騎手信步閒庭、泰然自若，所有人在半個小時的騎程後陸續到達民主村。這裡的主題是「遇見鄉味」，主辦單位備下了海峽兩岸的小吃和飲料讓騎手們補充體力；騎手們現場品饗了美食，再到旁邊的農耕展示館參觀老上海的鄉土風情，感受農村生活的野趣。

▲在嘉賓們共同鳴槍後，騎行隊伍衝向第二站─馬橋鎮民主村。（圖／記者趙禕攝）

▼有些騎手騎的風急火燎，有些騎手騎的悠閒自在。（圖／記者趙禕攝）

▼見到美食當前，很多騎手也顧不上運動時適不適合吃太多，大口大口就往嘴裡塞。（圖／記者趙禕攝）

▼騎手們在農耕展示館感受農村生活的野趣。（圖／記者趙禕攝）

本次活動的最後一站是韓湘水博園，這裡的主題是「播種鄉情」。騎手們在這裡漫步在碧水清波和亭台樓閣之間，感受馬橋的人文生態魅力；最後在號稱「上海第一香樟」的千年古樟前，寫下許願卡，為自己留下美好的祝願，圓滿結束了本次活動。

▲參與活動的人員走在湖光水色間欣賞亭台樓閣。（圖／記者趙禕攝）

▼所有人員最後在千年古樟前寫下許願卡，為自己留下美好的祝願。（圖／記者趙禕攝）