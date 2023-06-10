吳乃德性騷女大生　被害人還原前後情況：走到這一步花費13年

▲吳乃德、吳怡農。（圖／翻攝吳怡農IG）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台灣農村陣線前黃姓女工作人員指控，吳怡農之父、台灣民間真相與和解促進會理事長吳乃德在她大學期間進行性騷擾，坦言發文後接到真促會理事黃長玲的電話，「我想要的是，在這樣的狀況下收到道歉，儘管走到這一步，花費了13年時間。」

黃女於本月4日表示，近日看到許多metoo文章，決定凝聚勇氣分享13年前沒有留下任何證據的性騷事件，「這個經驗在遇到的性騷擾裡，傷害算相對小一點的，但我想寫出來，跟大家說話、跟過去的自己說話。」

黃女回憶，她13年前還是大學生，當時擔任白色恐怖青年營的活動總召，在景美人權園區舉辦活動。營隊活動結束後，台灣民間真相與和解促進會的理事長吳乃德主動聯繫說要請她吃飯，以此慰勞辛苦，「那是憧憬的師長前輩，我已經在教室裡聽過好幾次他的講課，認識不同國家的轉型正義，能一起吃飯是多麽榮幸。」

▲吳乃德9日公開道歉表示，將不再參與公共事務。（圖／資料照片）



黃女坦言，她對於吳乃德只有憧憬及信任，因此沒意識到女性獨身在其他男性車上是一件很有風險的事情，而用餐完回到停車場時，吳坐在駕駛座上牽起她的左手，彷彿情不自禁，將手貼在臉頰旁並親吻，「我傻住不知道要怎麼反應、不知道要怎麼做才能讓這件事情結束，不記得究竟過了多長時間，吳老師放下我的手開車送我返回學校宿舍。」

回到宿舍後，黃女立刻打電話給信任的林姓學長，然而過去嫉惡如仇、面對性騷擾事件經常給受害者該如何回擊意見的學長，卻因被害人是吳乃德而選擇口頭安撫她，讓她非常受傷。

在與學長的電話結束後，黃女又接到了吳乃德的道歉電話，由於還沒整理好思緒、加上仍是師生關係，她下意識地回答「沒關係」，但其實不是真的覺得沒關係，自此開始在任何場合避開吳乃德13年。

事件於4日PO出後，黃女馬上接到林姓學長的電話。林姓學長坦言，13年前他知道後，立刻打給吳乃德詢問，對方卻稱「那是歐美文化，不是性騷擾」，林男則回「這裡是台灣，不是國外，你必須和被害人道歉」，所以當時才會有吳乃德的道歉電話出現。

林姓學長表示，當下擔心黃女的精神狀況，才會選擇這樣的解決方式，沒告知黃女士擔心對方受到更多的刺激。對此，黃女表示，「13年前，如果知道有人為我出頭，會感覺被支持；但現在的我聽到反而有點不滿，因為在完全不知情、沒有問過我的狀況下，性騷擾事件彷彿被迫劃下句點，我沒準備好就進入全劇終。」

▲事發後，吳怡農也向被害人道歉 。（圖／記者李毓康攝）



黃女發文後2天（7日）接到真促會理事黃長玲的電話，對方在電話中詳細告知我真促會目前的進度，會嚴肅面對此事，但合宜方式大家還在討論中；同時，對方也透過電話確認案發時的細節，並數度在電話中告訴她，「如果討論過程中你隨時感覺不舒服，請你直接打斷我制止我」。

黃女表示，回想過程是有點不舒服，但她沒有太多情緒波動，反而因為這樣的話語，讓她眼睛發熱，「現在的我準備好面對了，我想要的是，在這樣的狀況下收到道歉，儘管走到這一步，花費了13年時間。」

針對黃女的發文，台灣民間真相與和解促進會9日發出理事吳乃德的聲明；吳乃德對黃女道歉，「我已經失去社會的信任。不受社會信任的人，不應該參與公共事務。我的政治論述、演講、講學和倡議，乃是參與公共事務的行為。即日起我退出台灣民間真相與和解促進會，也不再參與公共事務。」

當晚，吳乃德之子吳怡農也發文道歉，「我與家人此刻的痛心，無法以文字表達。做錯了事，只有再次道歉。我們想跟受傷的人說，對不起，希望再次的道歉，能稍微彌補造成的傷害。」