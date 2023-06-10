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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

朱學恒性騷怪斷片？　矢板明夫轟：敷衍！近年「最失敗的道歉」

▲▼矢板明夫。（圖／翻攝矢板明夫臉書）

▲矢板明夫。（圖／翻攝矢板明夫臉書）

記者詹宜庭／台北報導

國民黨市議員鍾沛君日前透露過去曾遭名嘴朱學恒性騷擾強吻，朱學恒事後除了不斷強調自己「喝到斷片」，更修改道歉文內容。日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫10日痛批，這是他這幾年來見過最失敗的道歉，給人留下了「不誠實、敷衍、避重就輕」的印象，很難看出他在深刻反省。

面對鍾沛君指控性騷擾一事，朱學恒在直播中致歉，並數度強調自己當時「喝到斷片」、失去判斷力，對後續發生的事情真心完全不清楚，願意負起相關責任。但隨著性騷醜聞越演越烈，朱學恒的YouTube 頻道「朱學恒的阿宅萬事通事務所」名稱改為「即日起無限期停止公眾活動」，宣布停止所有直播及錄影行程。

矢板明夫批評，朱的道歉恐怕是他這幾年來看過最失敗的一次道歉了，嘴上雖然說著「願意承擔責任」，卻再三強調自己當時因酒後「喝斷片了」、「沒有記憶」等，試圖為自己開脫，給人留下「不誠實、敷衍、避重就輕」的印象。他認為，朱學恒的說詞，彷彿在說「酒後變成另一個人格，做了什麼不記得了，但既然有人指出我犯了錯誤，我就大方承認」，讓人很難看出他在深刻反省。

矢板明夫指出，道歉分好幾種，如果只是給對方添了一點小麻煩，或許可以不用太正式。但朱學恒的行為，對受害者的心理造成了極大的傷害，對社會也做了嚴重的不良示範，且很可能已經觸犯了刑法中的猥褻罪。這麼嚴重的事情，他至少應該專門拍一個影片，穿上西裝、站起來鞠躬道歉，才算有誠意。

矢板明夫回憶，他剛當記者的時候，有次被上司帶去讀者家裡道歉，原因是一場交通死亡事故，警方在發表資料時，誤將加害者和被害者的名字寫反，而報社也沒有經過仔細確認就登在報紙上，讓剛過世的犧牲者在報紙上成了肇事者。當時局長帶著他，穿著黑西裝、打著黑領帶，一步一鞠躬地走進被害者的家。

矢板明夫說，受害者家屬雖然不滿，但還算客氣，準備了日式座墊，「我們兩個都把座墊輕輕挪開，整齊地放在旁邊，然後直接跪在榻榻米上。桌上有為我們準備的茶水，但我們一口都沒喝，因為我們不是來作客的。最重要的是，我們絕口不提警方發表資料錯了這件事，因為傷害已造成，要是為自己辯解，只會讓對方心情更不好。」

矢板明夫表示，當時他們被訓斥了好久，一直等到對方氣消說出「你們也不容易」之類的話才拿出禮物告辭。後來，直到警方到受害者家道歉後，受害者家屬才知道主要的錯誤不在報社，還專程打電話來說「不好意思」。

矢板明夫強調，這套道歉的方法，是當時的支局長教他的，讓他了解了做錯事時應該有什麼態度。雖然這樣的道歉方法非常日式，但他認為，「讓對方感覺到受尊重」是做人的基本也是萬國共通的。

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