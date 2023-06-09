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快訊／桃園送肉粽確定取消！里長曝屋主初衷

▲送肉粽。（圖／ETtoday資料照）

▲屋主受到各界壓力，決定取消送肉粽儀式。（圖／ETtoday資料照）

記者鄒鎮宇／綜合報導

桃園市有民眾日前在臉書貼出公告，桃園區永安路9日晚間晚間7點至7點30分將舉行「送肉粽」儀式，引發不少當地人抱怨。對此，當地里長也透露，屋主是為了讓附近居民安心才舉行儀式，但現在無法承受外界壓力而決定取消。

據了解，送煞儀式本預計9日下午3點開始作法會，晚間7點至7點30分開始送煞，路線起點為永安路303巷21弄，隨後右轉民安路，最後左轉永安路上車離開，然而晚間7時是車流量最大、民眾外出用餐時間，因此引起在地人反彈。

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對此，臉書份專「我們的中興里」發文表示，屋主指出，亡者輕生後並非在他家斷氣，而是送往醫院後不治，「做這場法會的原因是因為出於好意讓附近的居民可以心安，心裡不要有芥蒂在所以才會辦這場法會」。

據《自由時報》報導，中興里長游進福表示，屋主出於好意舉辦送煞儀式，但外界壓力讓屋主無法承受，因此決定取消。

據了解，送肉粽習俗盛行在彰化鹿港等沿海地區，又稱「送煞」、「喫麵線」，迄今已有百年歷史。早年相傳，如果死者是自縊、上吊身亡，死後積累的怨氣太重，陰魂會徘徊在陽世尋找下一個替死鬼，謀害陽世生人性命，因此當地廟宇必須舉行法會消除死者煞氣，將其上吊的橫梁、樹枝鋸下，並將繩索送到海邊燒掉，藉由廣闊的無量大海祛煞。

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