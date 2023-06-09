桃園今晚「送肉粽」！在地人見路線、時間嘆：一定有很多人被煞到

▲桃園市9日晚間將舉行送肉粽科儀。（圖／資料照，與本案無關）

記者閔文昱／綜合報導

盛行於彰化沿海一帶，主要為上吊者舉辦的「送肉粽」送煞科儀，罕見在桃園市舉辦，有民眾在臉書貼出公告，桃園區永安路9日晚間將舉行「送肉粽」儀式，時間是晚間7點至7點半，但由於該時段正好是車流量最大、民眾外出用餐時間，消息一出，引發不少當地人抱怨。

臉書粉專《內壢大小事》貼出公告，表示桃園區永安路6月9日將進行送煞儀式，下午3點開始作法會，晚間7點至7點30分開始送煞，路線起點為永安路303巷21弄，隨後右轉民安路，最後左轉永安路上車離開，提醒里民這段時間避免靠近及外出，「如有不便之處敬請見諒」。

▲有網友貼出「送肉粽」公告。（圖／翻攝自Facebook／內壢大小事）

消息曝光後，不少在地人都對於舉行時間、路線頗有微詞，紛紛抱怨「避不開的繼續加班！或者那天別上班了！」、「重要道路、下班時間送...」、「蠻好奇的，為何這些事能影響所有人作息？」、「下班尖峰時間，永安路是大路，這個時候應該還是會有很多人經過的」、「這個時間送煞，到時候一定有很多人被煞到」。

據了解，送肉粽習俗盛行在彰化鹿港等沿海地區，又稱「送煞」、「喫麵線」，迄今已有百年歷史。早年相傳，如果死者是自縊、上吊身亡，死後積累的怨氣太重，陰魂會徘徊在陽世尋找下一個替死鬼，謀害陽世生人性命，因此當地廟宇必須舉行法會消除死者煞氣，將其上吊的橫梁、樹枝鋸下，並將繩索送到海邊燒掉，藉由廣闊的無量大海祛煞。