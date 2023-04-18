彰化「送肉粽」45天7場　「一青破三煞」口訣曝光

▲台灣民間習俗「送肉粽」，是怨氣最重的超渡方式。（示意圖／記者陳以昇攝）



記者隋昊志／綜合報導

彰化又要「送肉粽」，明（19）日深夜和美鎮將舉辦送煞科儀，也是彰化縣短短1個半月內，第7場送煞儀式，路線將從孝德路、道周路、和線路到線西海邊，深夜10點半由法師押煞送車，里辦公室也呼籲民眾迴避。

里辦公室也在社群發出公告指出，19日送煞儀式為家屬祈求「亡者安息、存者安心」，送煞路線從孝德路、道周路、和線路到線西海邊，深夜10點半由法師押煞送車，請民眾迴避，也希望在送煞期間，請民眾配合門窗緊閉，盡可能不要外出，此時段盡量避開該區域。

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近期「送肉粽」儀式增加，據《聯合新聞網》報導，辦過50場以上「送肉粽」儀式的法師顏文讚表示，若必須參與儀式的人，建議在過程中口含一顆沒有剖開的檳榔青，等到儀式結束後就將其吐掉；若一般民眾路上遇到送肉粽隊伍，則可摘路邊青草或樹葉捏在手中，等隊伍通過後丟掉，就是俗稱的「一青破三煞」。

彰化沿海地區民間習俗之一的「送肉粽」，又名送吊煞或送弔客，是一種民間傳統送煞儀式，早年流傳於彰化鹿港海線一帶，會先由法師將符咒開光，接著調用神明的兵馬做結界，扮演鍾馗後會打草龍破煞，由於會用雞鴨去開光鹽米，把煞壓送出海，過程中生人勿近，隨著民風漸開，此種神祕的儀式，也曾有不少故事與電影翻拍流傳。

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