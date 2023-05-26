彰化3個內月連8場送肉粽！和美這天第6場　全家超商前將封路　

▲台灣民間習俗「送肉粽」。（示意圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化又要「送肉粽」，5月28日和美鎮將舉辦送煞科儀，這也是彰化縣自3月5日以來的第8場送肉粽，里辦公室也公告路線將行經東發路、彰新路、高速公路下道路、東谷路、東萊路等路線送至出海口，較特別的是當天深夜21時30分起至凌晨12點，將由東發路代天宮至彰新路全家便利商店前約有2公里長的路段將封路。

彰化縣從3月5日起至5月28日期間內已知有8場送煞，3月(5日、15日、20日和美、10日大村)、4月(6日北斗、14日、19日和美)、及這次將要在和美鎮舉辦的送煞法會，其中和美就占了6場。

據悉此次送肉粽是一名中老婦人厭世，家屬舉辦送肉粽，路線沿著東發路→右轉彰新路→左轉高速公路下道路→左轉東谷路→至 OK便利商店走東萊路→右新中路→左轉堤岸旁至出海口。

里辦公處表示，由於當天深夜21時30分起至凌晨12點，東發路代天宮至彰新路全家便利商店封路，將辦理法會，送煞儀式為家屬祈求「亡者安息、存者安心」，在送煞時間請民眾配合門窗緊閉，盡可能不要外出，此時段盡量避開該區域。

▲5月28日和美送煞路線。（圖／翻攝自網路）