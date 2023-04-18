快訊／彰化45天7場「送肉粽」！和美明晚送煞　途經3路段到線西

▲彰化和美19日深夜送肉粽。（圖／里辦公室提供）

記者唐詠絮／彰化報導

又來了！「送肉粽」是為祈求死者超生、生者獲福的儀式，在彰化地區廣為盛傳，明(19)日深夜在和美鎮又將舉辦送煞科儀，這也是彰化縣自3月5日以來的第7起，里辦公室也在社群發出公告，送煞路線從孝德路、道周路、和線路到線西海邊，深夜10點半由法師押煞送車，請民眾迴避。

彰化縣從3月5日起至4月19日的45天期間共有7場送煞，分別是5日在和美鎮中寮里，家屬晚間9點到11點「送肉粽」；10日在大村鄉晚間10點舉行，煞送往鹿港海邊；15日和美鎮頭前里，當晚10點從和善路一路送往線西海邊；20日在和美鎮潭北路、4月份分別是6日北斗鎮、4月14日和美鎮、以及19日即將要在和美鎮舉辦的送煞法會。

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里辦公室也提醒鄉親，19日送煞儀式為家屬祈求「亡者安息、存者安心」，在送煞時間請民眾配合門窗緊閉，盡可能不要外出，此時段盡量避開該區域，送煞路線從孝德路、道周路、和線路到線西海邊，深夜10點半壓煞送出海。

彰化沿海地區民間習俗之一的「送肉粽」，又名送吊煞或送弔客，是一種民間傳統送煞儀式，早年流傳於彰化鹿港海線一帶，會先由法師將符咒開光，接著調用神明的兵馬做結界，扮演鍾馗後會打草龍破煞，由於會用雞鴨去開光鹽米，把煞壓送出海，過程中生人勿近，隨著民風漸開，此種神祕的儀式，也曾有不少故事與電影翻拍流傳。

送肉粽儀式曾因送煞路線寫的不清楚，引發里民崩潰、不過也有網友說，送煞也是求心安，持平常心即可。民俗大師廖大乙則建議，可以帶兩頭尖尖橄欖子，做為平日保身用，進行送煞儀式時，最好迴避不要觀看，以避免沖煞。