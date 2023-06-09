幼兒園餵藥炸鍋！侯家軍怒嗆見獵心喜　「想轉移性侵大黨焦點」

▲新北市長侯友宜。（圖／記者黃克翔攝）



記者杜冠霖／新北報導

新北市板橋某私立幼兒園爆出幼兒遭餵食藥物，在學童身上驗出「巴比妥」及「苯二氮平類」等藥物，多位家長更指控市府不聞不問。新北藍綠議員也為此多次交鋒，國民黨議員戴湘儀批評，民進黨這幾天見獵心喜，利用別人的不幸轉移性侵大黨焦點。民進黨議員顏蔚慈則表示，政治不應該泯滅人性，侯友宜及新北市府至今仍在這不幸事件中，自恃議會的多數而傲慢地玩弄政治手法，令人不齒而憤怒。

回顧整起爭議，部分家長指出4月就向市府舉報但未獲回應，而根據教育局提出的處置流程，5月15日啓動兒虐司法介入、司法機關18日到園搜索，一直到6月5日安排醫師到幼兒園採檢，最後檢驗出8人有微量反應，才廢止幼兒園設立許可，裁罰15萬元。

對此，新北市議會民進黨團6日提出臨時動議，要求衛生局、教育局、新北市長侯友宜就「幼兒園餵藥案」一事專案報告，藍綠議員僵持不下，最終決議，6月13日加開1小時請教育局及衛生局專案報告。

國民黨議員戴湘儀表示，要求相關局處儘速查清真相，市府也應至少每日一次主動說明相關調查進度與後續作為，減少民眾恐慌。並立即針對全市所有托嬰中心與幼兒園硬體與人員進行抽查。

戴湘儀指出，此時此刻，市政府該做的，就是全力釐清事實真相，依法對加害者及園方做出最嚴厲的處分，同時要確保消息迅速正確，以及持續追蹤園生身心狀況，並對他們與家長提供即時的反應與協助。

對該起事件，戴湘儀表示發生這種事，最不需要的就是政治口水，那無疑是利用小朋友與家長的不幸來滿足自己的政治目的。戴痛批，民進黨這幾天對這件事情的態度，卻是見獵心喜。

戴湘儀批評，民進黨並不是想著如何協助把社會安全網捕得更嚴實，如何協助家長與孩子度過這個難關，而是一味的將這件事情與總統選舉掛勾，大吃人血饅頭，利用別人的不幸來批鬥市政府，試圖轉移自身性侵大黨的焦點，這實在令人難以接受。

民進黨議員顏蔚慈則表示，昨天國民黨議員帶新北教育局說明幼兒園餵毒案，新北市府被批評竟然躲在議員背後才敢開說明會，侯市府今天早上突擊式開記者會9點45分通知、10點30分由副市長召開，侯市長依舊神隱。

對於相關案情，顏蔚慈質疑，國民黨劉美芳議員四月底就接到陳情，侯市府至今仍然說5月15日才接到通報。到底是知情不報還是隱匿真相？既然5月中就已經知道有幼童被驗出，為何侯市府不在第一時間勒令停業? 為何還要拖一個月？這是不是包庇？

顏蔚慈直言，因為侯市府拖延迴避，害其他分園的家長人心惶惶，有沒有徹查全部連鎖分園？究竟還有沒有其他受害人？每次新北發生不幸事件，議員秉職責監督，侯友宜及市府都給質詢的議員扣上「政治操作」、「傷害家屬」。

顏蔚慈指出，整件事非常明確，第一時間市府延宕處理，侯友宜只管選舉，不顧這麼多幼兒受害，無視新北市家長人心惶惶，這已經足以讓人感到憤怒不已，新北市府不僅不思亡羊補牢，還不斷以偵查中為藉口，隱匿所有資訊。根本就是在複製恩恩案的隻手遮天、謊言作假手段！

顏蔚慈表示，政治不應該泯滅人性，侯友宜及新北市府至今仍在這不幸事件中，自恃議會的多數而傲慢地玩弄政治手法，令人不齒而憤怒。