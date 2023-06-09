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南投版熔爐「國小變後宮」！校長請假接受調查　縣府曝法律漏洞

▲南投劉姓國小校長遭爆長期性騷學童，縣議會民進黨團要求縣府教育處嚴辦。（圖／記者高堂堯攝，下同）

▲南投某國小校長遭爆長期性騷學童，縣議會民進黨團要求縣府教育處嚴辦。（圖／記者高堂堯攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣某國小校長遭爆過去擔任教師時期，曾對多位國小女童伸出狼爪，摸女童大腿、擁吻甚至在學校大開後宮，同時找多位女童當「女友」，受害者恐多達數十位，投訴後最重也僅轉校處分，宛如台版「熔爐案」；南投縣議會民進黨黨團今批評縣政府長年未掌握該名狼師犯行、一路升官成校長，要求且在調查期間，加害者必須停聘，且須嚴防讓他搶先申請退休避責。

民進黨南投縣議會黨團沈夙崢、陳玉鈴、蔡銘軒、王秋淑、蘇昱誠、吳棋楠等所有成員今天偕同人本教育基金會、彩飄性別權益推動聯盟、大成國中家長會長陳怡真共同召開記者會，強力要求縣政府不要包庇校園狼師，立即啟動行政調查，縣府則由教育處副處長吳美玲、學生輔導和特教科長葉怡伶和社勞處人員等代表出席。

▲南投劉姓國小校長遭爆長期性騷學童，縣議會民進黨團召開記者會披露更多受害人指控內容，要求縣府教育處嚴辦。（圖／記者高堂堯攝、南投縣議員沈夙崢提供）

沈夙崢指出，早在2015年間全國最大的BBS站PTT就出現過投訴該國小校長性騷女學生、事後塞錢封口的PO文，但8年來包括網路上的貼文、疑似受害人報案的紀錄，都沒能讓縣府主動立案調查，直到近期MeToo運動風潮才讓受害者陸續勇敢站出來，她抨擊縣府後知後覺，處理態度消極，無法保障師生安全。

民進黨團要求本案必須擴大且併案調查，以釐清受害者人數、加害者慣用手法與侵害騷擾脈絡，並同時將加害者予以停聘，依據《公務員懲戒法》防止加害者提早退休、爽領退休金，規避調查及後續懲處；此外也要求教育處提供性平委員會名單，並與社勞處合作後續諮商輔導，更要提供校園性騷、性侵、性霸凌、霸凌等申訴窗口，設立24小時常設專線，負責同仁需具有專業諮商背景。

▲南投劉姓國小校長遭爆長期性騷學童，縣議會民進黨團召開記者會披露更多受害人指控內容，要求縣府教育處嚴辦。（圖／記者高堂堯攝、南投縣議員沈夙崢提供）

縣府教育處則澄清，因為過去長期都未接獲相關案件的正式通報，所以無從立案調查，在本案日前最初的網路爆料文出現後，就第一時間開始嘗試聯絡PO文者，昨天也已正式針對本案召開性平會議，並且正式受理本案，接下來會成立獨立的調查小組進行調查，估計為時2至3個月，該校長任職的國小也展開自主調查，強調「不會包庇、追究到底」。

至於縣議員要求先停聘、後調查，以免該校長利用校長職權干涉下屬吐實，教育處則解釋，依據《教師法》可先將狼師停聘，但校長適用的《教育人員任用條例》卻規定須「調查屬實」才能停聘，因此目前只能先依據《性平法》要求請假；教育處無奈表示「這是法律漏洞」，目前還在等待修法；而目前委由5名專家學者組成性平委員會，不公布名單的原因也是因為比照《校園霸凌準則》規定，希望讓委員在獨立不受外界各方勢力影響的情況下秉公處理。

不過教育處指出，依相關法規只要性平案件成立，就不可能讓當事人提前申請退休，並允諾併案處理和專線（049-2240777）24小時常設等。

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