【幼兒園餵毒案】新北市府積極配合偵辦　檢籲勿妄加揣測

▲新北地檢署襄閱主任檢察官聶眾，呼籲給檢警純淨的辦案空間。（圖／記者宋良義攝）

記者吳銘峯、董介白/台北報導

新北市某幼兒園爆發疑似餵毒案件，檢警介入偵辦，並帶回幼兒園相關人員，予以強制處分。新北地檢指出，本案是5月中由新北市府警察局報請檢方指揮偵辦，市府同時也表示將全力配合檢方偵辦。此外，檢方也籲請外界切勿揣測案情，給予檢警純淨辦案空間。

幼兒園餵毒案件持續發燒，檢警積極偵辦中。由於本案影響不少幼兒權益，再加上案情複雜，引起各界關切；另外本案也牽涉不少專業問題，在案件偵辦上難度頗高。

新北地檢署襄閱主任檢察官聶眾表示，檢方一收到本案後，不敢大意。「本案由新北市政府警察局婦幼大隊在5月14日，報請本署檢察官指揮偵辦。本署非常重視該案，隨即成立專案小組，積極偵辦。至於新北市政府也透過警察局向本署表示，若本署於案件偵辦上有需要，新北市政府將全力配合；至於本署收到市府訊息後也回應，若本署有需要將請市府給予必要的協助。」

由於案情也不斷延燒，更有不少相關數據，在媒體上繪聲繪影，對相關當事人造成負面影響。對此，聶眾也呼籲外界，切勿揣測案情，給予檢警純淨的辦案空間，「目前本案眾說紛紜，相關說法、資料、數據，均非本署提供。本署嚴守「偵查不公開」原則，有關案情本署均不對外說明，也不予評論，盼望外界給予檢警純淨的辦案空間，讓檢察官能在沒有罣礙的情況下，積極偵辦本案，儘速釐清相關事實與真相。更重要的是要保護本案中相關兒童的安全與權益。」