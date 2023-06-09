美警目擊UFO發光急墜　居民嚇壞報案「我家後院有外星人」

▲拉斯維加斯警察的隨身攝影機拍到不明物體從空中急墜。（圖／翻攝推特）

記者吳美依／綜合報導

美國拉斯維加斯一名員警目睹不明飛行物體（UFO），發出強烈光芒並從空中急墜，被隨身攝影機捕捉到。幾分鐘後，該地區一位民眾撥打911報案稱，他與家人目睹某物體從天而降，如今他家後院出現2個會動的東西，「對我們而言，它看起來就像是外星人…100%不是人類」。

當地媒體8 News Now報導，員警在5月1日午夜時分錄到夜空異相，未料幾分鐘後就接獲UFO通報。另2名員警準備開車前往報案人家裡，其中一人在出發前表示，「兄弟，我好緊張…（同仁）看見流星，然後現在這些人說他們後院有外星人。」

Is it aliens? A Vegas family says a UFO crashed into their yard before creatures that were "not human" emerged. At the same time, a Las Vegas Police officer reported seeing a bright object fall from the sky. The investigation - Tonight at 11 from ABC7. https://t.co/9OnFfbnM7V pic.twitter.com/vmQmSuuSnS — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) June 9, 2023

根據警方調度頻道及隨身攝影機畫面，報案人形容那2個不明生物非常巨大，身高介於8至10英尺（約2.4至3公尺），有著很大的嘴巴、又大又閃亮的眼睛，看起來就像外星人，「我向上帝發誓這不是在開玩笑，這是真的，我們嚇壞了。」

到場處理的其中一名員警坦言，「夥計們，我沒有要鬼扯。我的其中一個搭檔也說他看見某個東西從天而降，所以我有點好奇。我們的同伴在同一時間看到某些東西，這很奇怪。」據悉，那一晚在加州東部、內華達州及猶他州當晚多人通報看見奇怪閃光。

在這起疑似超自然事件發生後，警方針對報案人的房產展開調查，但數天後就宣布結案，未公布所謂的「外星人」究竟是什麼。五角大廈及拉斯維加警局皆尚未公開回應此事。

根據美國國家情報總監辦公室（ODNI）1月12日公布的解密報告，2004年年底至2022年年中，美國政府接獲逾510件UFO通報，光是從2021年開始就累計上百起。