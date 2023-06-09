死亡巧合！美10歲女童遇槍擊亡　她葬禮上「抬棺人」也遭槍殺

▲為女童下葬的抬棺人遭到槍殺。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國馬里蘭州喬治王子郡（Prince George's County）一處公墓6日舉行了一場遭槍擊身亡的10歲女童葬禮，然而，48歲殯葬業老闆查維斯（Wilson Chavis）竟在葬禮上槍殺了一名抬棺者，另一名女子也受到子彈擦傷。女童母親傷心表示，這起槍擊對家屬來說是又一次巨大創傷，「我甚至還來不及把她下葬」。

根據美媒NBC、CBS報導，美國一名10歲女童5月14日母親節與家人在華盛頓特區的一輛車內遭到槍擊身亡，儘管聯邦調查局（FBI）高價懸賞1萬美元（約新台幣30萬元），這起槍擊案至今仍未偵破。然而，女童的葬禮上竟然又發生槍擊案。

▲美國一名10歲少女因槍擊案身亡，葬禮當天又發生另一起槍擊案，殯葬業老闆被捕。（組圖／翻攝自華盛頓特區、喬治王子郡警察部門）

喬治王子郡警方表示，蘇特蘭（Suitland）公墓6日下午20分左右葬禮正要開始，負責當天喪葬服務的殯葬公司老闆查維斯遇到了2個人，包含後來被槍殺的抬棺人，他們都任職於另一家殯葬服務公司，而那間公司平日就與查維斯有「長期」商業糾紛。警方強調，這起糾紛與葬禮本身無關。

女童母親貝克（Antionette Belk）表示，當時查維斯大喊了一句「這具屍體是我的」，還對牧師吐口水。貝克難過表示，查維斯和同業的競爭「與我和我的家人無關」，「這件事發生在我女兒的墓地，讓我很受傷，我甚至還沒把她放下，甚至來不及把她埋葬，另一件（槍擊）事件又發生了。這對我、我的孩子、整個家庭來說都是巨大創傷，是一次又一次的創傷。」

警方聲明稱，「一些參加葬禮的人對查維斯感到不滿，並就他的行為與他對峙。」初步調查顯示，查維斯掏出一把槍，連射2發子彈，擊中2名受害者後駕車逃離公墓，並在附近一次交通攔查中遭查出身分後落網，犯案隔天遭到拘留。

當天負責下葬的30歲抬棺人員史蒂文（Ronald Steven）中彈送醫後死亡，另一名女子治療擦傷後順利出院，查維斯則被指控一級、二級謀殺與謀殺未遂等多項罪名。