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迎接夏日到來　南消和緯分隊創意防溺宣導受好評

▲南消六大隊和緯分隊，防溺再出奇招，隨著端午佳節即將到來，利用深藍色的帆布設計成海洋，以KUSO版屈原投江的故事性，創造話題來吸引民眾關注。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲南消六大隊和緯分隊，防溺再出奇招，隨著端午佳節即將到來，利用深藍色的帆布設計成海洋，以KUSO版屈原投江的故事性，創造話題來吸引民眾關注。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

炎炎夏日的到來，民眾第一想到的消暑玩樂方式，多半與水域活動相關，但水域活動的危險性往往又相較各項休閒娛樂活動高出許多，也因為潮汐因素，使民眾最容易忽略了週邊潛在的溺水風險。

台南市消防第六大隊和緯分隊，往年總搭配創意宣導吸引民眾目光，並獲新聞媒體爭相採訪，此次再出奇招，隨著端午佳節即將到來，這次利用深藍色的帆布設計成海洋，以KUSO版屈原投江的故事性，創造話題來吸引民眾關注，本次宣導主題，更加入時下最受大人小孩喜愛的鯊魚寶寶來帶出水域活動的高危險性，提升民眾對於戶外水域活動進行時，能多注意安全的防護重視與警醒，進而達到多一分準備少一分危險，以減少憾事再次發生。

▲南消六大隊和緯分隊，防溺再出奇招，隨著端午佳節即將到來，利用深藍色的帆布設計成海洋，以KUSO版屈原投江的故事性，創造話題來吸引民眾關注。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局第六大隊大隊長邱淵明表示，第六大隊的水域轄區，均座落在安平區，其中涵蓋了台南運河及漁光島、觀夕平台、四草大橋等海域，據去年消防局統計，2022年度的水域搜救案件高達85件，其中又以安平區的19件佔全台南市之冠。
因應最近天氣炎熱及暑假期間到來，許多民眾及學生常會以戲水作為休憩活動，但因為在歡愉的氣氛中，常會忽略潛在的危機，尤其以「離岸流」所造成的傷亡最多。

消防局局長李明峯表示，為了有效推廣民眾正確戲水觀念，和緯分隊總是會在特殊節日，創意出不同的防火、防災及防溺宣導，也深獲民眾在各大社群發文章討論，成功造成話題藉由民眾分享討論時對於宣導內容產生共鳴，期許所有市民在寓教於樂的同時，更能學習到正確的防災防火觀念，讓大、小朋友都可以平安快樂過夏日。

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