用法律挺消防！　法扶台南分會傳授南消第七大隊法律護身術

▲台南市消防局第七大隊，邀請法律扶助基金會台南分會，在中正消防分隊會議室舉辦消防實務相關法律探討」，強化消防人員法學知識。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

懂法律更能保護自己！台南市消防局第七大隊7日上午9時，邀請法律扶助基金會台南分會，在中正消防分隊會議室舉辦「消防實務相關法律探討」，鑒於消防員遭受對方攻擊的案件層出不窮，這次講座能厚植消防人員法治觀念，未來如有類似情形發生時，也能平心冷靜以對。

火紅台劇「火神的眼淚」中，當災害發生時，民眾第一個動作就是打119，請消防員到場排除各項危險，然而消防員在執行救災救護勤務時，身為災害發生時第一線與民眾接觸的人員，自然會與民眾的自身財產及個人權益息息相關，而衝突也是在所難免。近來發生台南市區的中正消防分隊與現任台南市長同名同姓的消防員，遭受酒醉民眾攻擊，造成社會轟動，也讓消防員開始思考，若面臨遭攻擊的案件，究竟有哪些法律觀念是能用來保護消防員自身安全呢？

法律扶助基金會台南分會表示，回顧近年第一線消防員於執行業務過程中，遭民眾言語及肢體攻擊的案件屢見不鮮，但在實務運作上，基層消防人員於執行勤務面臨暴力之風險時，並不清楚如何用什麼方式防禦及保護自身安全符合法律規定合法範圍；當實際遭受身心危險時，也不清楚如何進行或面對後續程序流程以保障自身權益，這些部分皆是這次講座的重點。

第七大隊大隊長石家源表示，感謝孟律師精闢講解，大幅提升消防員在值勤時的法紀觀念及面對司法涉訟時能有正確觀念及基本認識，確保自身權益，並在此過程中保障一切公開透明、堅持廉潔、杜絕貪腐，若遇有利益衝突情事，即依相關法規辦理，秉持正直誠信、專業尊嚴來落實陽光職場。

消防局長李明峯表示，為民眾服務排除危險，是消防員的首要任務，惟在進行服務的過程中，消防員要如何保障自身的權利與安全也同等重要，消防員要先保護好自己，才能更完善去守護台南市民生命財產安全。