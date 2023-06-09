大陸外交部引華盛頓語錄　回應布林肯稱「美國不求各國選邊站」

▲中國外交部發言人汪文斌。（圖／達志影像／newscom）

記者鄭思楠／綜合報導

據報導，美國國務卿布林肯8日同沙烏地阿拉伯外交大臣費薩爾共見記者時稱，美不要求任何國家在美中之間選邊站隊。大陸外交部新聞發言人汪文斌9日回應，「美國開國總統華盛頓曾經說過，衡量朋友真正的標準是行動，而不是言語。我們關心美國是怎麼說的，更關心美國是怎麼做的。」

在6月9日舉行的大陸外交部例行記者會上，汪文斌直言，已注意到美國首席外交官所作的表態，希望美國駐世界各地的外交機構切實執行布林肯國務卿「不要求任何國家在美中之間選邊站隊」的承諾，真正以開放包容心態看待各國發展對華關係，停止四處打壓華為等中國企業，停止脅迫盟友限制對華芯片出口，停止以利益為誘餌逼迫他國放棄推進對華合作，停止散布中國「債務陷阱」等虛假信息。

他強調，「美國開國總統華盛頓曾經說過，衡量朋友真正的標準是行動，而不是言語。我們關心美國是怎麼說的，更關心美國是怎麼做的。」

另外，日本共同社記者提問稱，中方對與美國對話合作持什麼態度？

大陸外交部發言人汪文斌對此表示，已經多次表明過，中方在這個問題上的立場是一貫的。對話溝通的大門始終是敞開的，問題的關鍵在於不能「為溝通而溝通」，更不能「說一套做一套」。

他強調，美方應當停止干涉中國內政，停止損害中國利益，停止一邊聲稱要建立「護欄」一邊破壞兩國關係的政治基礎，同中方相向而行，推動中美關係重回健康穩定發展的正軌。