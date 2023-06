共艦台海「橫切」美艦　陸外交部：應對有關國家挑釁的必要舉措

▲中國外交部發言人汪文斌。(圖/達志影像/newscom)

記者鄭思楠/綜合報導

美加軍艦3日通過台灣海峽時,中共軍艦切入航道險些撞上美軍「鍾雲號」驅逐艦,最近距離不到150碼(約137公尺)。大陸外交部新聞發言人汪文斌5日回應,中國軍隊採取的行動是應對有關國家挑釁的必要舉措。

汪文斌強調,事實真相是美方滋事挑釁在前,中方依法依規處置在後,中方一貫尊重各國依據國際法享有的航行和飛躍自由,中國軍隊採取的行動是應對有關國家挑釁的必要舉措,完全合理、合法、安全、專業。中方堅決反對有關國家在台海地區製造事端,堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定。

綜合路透等報導,美軍「鍾雲號」驅逐艦(USS Chung-Hoon, DDG-93)與加拿大「蒙特婁號」(HMCS Montreal)護衛艦當時由南向北航駛台灣海峽,中國解放軍052D型驅逐艦蘇州號從鍾雲號左舷駛至,接著在鍾雲號前方越過該艦船首,接著橫切通過其航道。蘇州號後來又從鍾雲號前方約1800公尺處,由右往左穿越,持續航行在鍾雲號左前方。

報導指出,鍾雲號當時並未改變航行方向,並以英語透過無線電向共艦警告勿試圖限制航行自由,但因現場風聲過大,無法聽清楚確切的用語措辭。

此外,在5日的記者會上,還有記者提問,在日前舉行的香格里拉對話會期間,印尼、新加坡等多國高層表示,不願看到「新冷戰」,不希望被迫在中美之間選邊站隊。發言人對此有何評論?

汪文斌表示,有關表態充分說明個別國家意圖在亞洲發動「新冷戰」,逼迫地區國家選邊站隊,引起地區國家的普遍警惕和堅決反對。堅持戰略自主,維護地區穩定與發展,是地區國家的共同心聲。有的國家嘴上標榜自由開放,聲稱維護地區和平繁榮,實際上卻不斷拼湊形形色色的軍事集團,還試圖推動北約東進亞太,對此大部分地區國家的態度十分明確,反對在地區拼湊各種軍事集團,不歡迎北約把觸角伸向亞洲,不接受把陣營對抗複製到亞洲,不允許任何冷戰熱戰在亞洲重演。

US Navy releases footage of a destroyer cut off by a Chinese warship in the Taiwan Strait, calls it an 'unsafe interaction'.pic.twitter.com/gPP2oiL7Ya