共艦台海「橫切」美艦　陸外交部：應對有關國家挑釁的必要舉措

▲中國外交部發言人汪文斌。（圖／達志影像／newscom）

記者鄭思楠／綜合報導

美加軍艦3日通過台灣海峽時，中共軍艦切入航道險些撞上美軍「鍾雲號」驅逐艦，最近距離不到150碼（約137公尺）。大陸外交部新聞發言人汪文斌5日回應，中國軍隊採取的行動是應對有關國家挑釁的必要舉措。

汪文斌強調，事實真相是美方滋事挑釁在前，中方依法依規處置在後，中方一貫尊重各國依據國際法享有的航行和飛躍自由，中國軍隊採取的行動是應對有關國家挑釁的必要舉措，完全合理、合法、安全、專業。中方堅決反對有關國家在台海地區製造事端，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定。

綜合路透等報導，美軍「鍾雲號」驅逐艦（USS Chung-Hoon, DDG-93）與加拿大「蒙特婁號」（HMCS Montreal）護衛艦當時由南向北航駛台灣海峽，中國解放軍052D型驅逐艦蘇州號從鍾雲號左舷駛至，接著在鍾雲號前方越過該艦船首，接著橫切通過其航道。蘇州號後來又從鍾雲號前方約1800公尺處，由右往左穿越，持續航行在鍾雲號左前方。

報導指出，鍾雲號當時並未改變航行方向，並以英語透過無線電向共艦警告勿試圖限制航行自由，但因現場風聲過大，無法聽清楚確切的用語措辭。

此外，在5日的記者會上，還有記者提問，在日前舉行的香格里拉對話會期間，印尼、新加坡等多國高層表示，不願看到「新冷戰」，不希望被迫在中美之間選邊站隊。發言人對此有何評論？

汪文斌表示，有關表態充分說明個別國家意圖在亞洲發動「新冷戰」，逼迫地區國家選邊站隊，引起地區國家的普遍警惕和堅決反對。堅持戰略自主，維護地區穩定與發展，是地區國家的共同心聲。有的國家嘴上標榜自由開放，聲稱維護地區和平繁榮，實際上卻不斷拼湊形形色色的軍事集團，還試圖推動北約東進亞太，對此大部分地區國家的態度十分明確，反對在地區拼湊各種軍事集團，不歡迎北約把觸角伸向亞洲，不接受把陣營對抗複製到亞洲，不允許任何冷戰熱戰在亞洲重演。